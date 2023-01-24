Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu!

Netflix, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birinci sırasındaki yapım, oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en büyük dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Öte yandan her ülkeye ve dile özel listeler de bulunuyor. Peki Netflix'te dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen diziler neler?

Netflix'te en çok izlenen dizi, Ginny & Georgia 2. sezonu oldu!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'te seyirciye sunulan Ginny & Georgia, 15 yaşındaki içine kapanık bir kızı konu alıyor. Söz konusu dizi, toplamda 162 milyon 720 bin saat izlendi ve 2 haftadır Top10 listesine adını yazdırıyor.

Netflix'te 9 Ocak – 15 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen diziler şu şekilde;

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Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen diziler