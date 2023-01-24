Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birinci sırasındaki yapım, oldukça dikkat çekti.
Dünyanın en büyük dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Öte yandan her ülkeye ve dile özel listeler de bulunuyor. Peki Netflix'te dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen diziler neler?
Netflix'te en çok izlenen dizi, Ginny & Georgia 2. sezonu oldu!
Geçtiğimiz yıllarda Netflix'te seyirciye sunulan Ginny & Georgia, 15 yaşındaki içine kapanık bir kızı konu alıyor. Söz konusu dizi, toplamda 162 milyon 720 bin saat izlendi ve 2 haftadır Top10 listesine adını yazdırıyor.
Netflix'te 9 Ocak – 15 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen diziler şu şekilde;
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Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen diziler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen diziler (Solgun Mavi Gözler)22Laal Singh Chaddha13Tears of the Sun (Güneşin Gözyaşları)24Kaybedenler Kulübü Yolda15Glass Onion: A Knives Out Mystery (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)46Smurfs: The Lost Village (Şirinler Kayıp Köy)17The Water Horse: Legend of the Deep (Su Atı: Derinlerin Efsanesi)18Mortal Kombat39Dog Gone (Kayıp Köpek)110Private Lesson (Özel Ders)5 Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziToplam İzlenme (Saat)Kaç Haftadır Top10?1Ginny & Georgia (2. sezon)162 milyon 720 bin22Ginny & Georgia (1. sezon)63 milyon 230 bin23Wednesday (1. sezon)57 milyon 820 bin84Vikings: Valhalla (2. sezon)55 milyon 350 bin15Kaleidoscope46 milyon 570 bin26Vikings: Valhalla (1. sezon)25 milyon 500 bin67Emily in Paris (3. sezon)25 milyon 40 bin48New Amsterdam (1. sezon)18 milyon 160 bin29The Walking Dead (11. sezon)17 milyon 940 bin110The Recruit (1. sezon)13 milyon 430 bin5
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1The Pale Blue Eye
Türkiye Dünya Dizi Teknoloji Haberler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen diziler
(Solgun Mavi Gözler)22Laal Singh Chaddha13Tears of the Sun
(Güneşin Gözyaşları)24Kaybedenler Kulübü Yolda15Glass Onion: A Knives Out Mystery
(Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven)46Smurfs: The Lost Village
(Şirinler Kayıp Köy)17The Water Horse: Legend of the Deep
(Su Atı: Derinlerin Efsanesi)18Mortal Kombat39Dog Gone (Kayıp Köpek)110Private Lesson (Özel Ders)5
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.