Netflix'te dizi fırtınası! Top10 kavruluyor
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 24-30 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
En çok izlenen Netflix dizileri!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.
Bugün de 31 Ekim – 6 Kasım arası en çok izlenen Netflix dizileri paylaşıldı. İşte tüm liste:
Biletli gösteri dönemi kapanıyor! Netflix'ten yeni hizmet Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Manifest: 4. sezon 1 57 milyon 60 bin 2 Inside Man: 1. sezon 1 52 milyon 940 bin 3 From Scratch 3 50 milyon 450 bin 4 Love Is Blind: 3. sezon 3 47 milyon 130 bin 5 Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: 1. sezon 2 38 milyon 800 bin 6 The Watcher: 1. sezon 4 35 milyon 420 bin 7 The Bastard Son & The Devil Himself: 1. sezon 2 30 milyon 890 bin 8 DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 7 28 milyon 250 bin 9 Killer Sally 1 25 milyon 360 bin 10 Manifest: 1. sezon 20 20 milyon 300 bin
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Biletli gösteri dönemi kapanıyor! Netflix'ten yeni hizmet
Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!