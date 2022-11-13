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Netflix'te dizi fırtınası! Top10 kavruluyor

Teknoloji Haberleri

Netflix'te dizi fırtınası! Top10 kavruluyor

Netflix geçtiğimiz günlerde 24-30 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

En çok izlenen Netflix dizileri!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Bugün de 31 Ekim – 6 Kasım arası en çok izlenen Netflix dizileri paylaşıldı. İşte tüm liste:

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Manifest: 4. sezon157 milyon 60 bin2Inside Man: 1. sezon152 milyon 940 bin3From Scratch350 milyon 450 bin4Love Is Blind: 3. sezon347 milyon 130 bin5Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities: 1. sezon238 milyon 800 bin6The Watcher: 1. sezon435 milyon 420 bin7The Bastard Son & The Devil Himself: 1. sezon230 milyon 890 bin8DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story728 milyon 250 bin9Killer Sally125 milyon 360 bin10Manifest: 1. sezon2020 milyon 300 bin

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Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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