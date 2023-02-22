Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?

Netflix'te 13 Şubat - 19 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin birinci sırasındaki yapım, şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, uzun bir süredir haftanın en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Detaylı bir şekilde rapor sunuluyor. Yerli ve yabancı yapımların yanı sıra ülkelere özel sıralamalar da bulunuyor. Şimdi ise 13 Şubat – 19 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler paylaşıldı.

Your Place or Mine, en çok izlenen film oldu!

Bir hafta boyunca evlerini değiştirmeleriyle hayatları değişen iki insanı konu alan Your Place or Mine, Netflix'te en çok izlenen film oldu. Söz konusu yapım, toplamda 53 milyon 810 bin saat izlendi. Ayrıca 2 haftadır Top10 listesinde yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise ilk defa Top10'a adını yazdıran 2 Guns bulunuyor. İki rakip büroda çalışan 2 ajanın başından geçenleri konu alan film, toplamda 12 milyon 460 bin saat izlendi. Öte yandan The Woman King ise üçüncü sıraya girmeyi başardı.

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