Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?
Teknoloji Haberleri
Netflix'te 13 Şubat - 19 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin birinci sırasındaki yapım, şaşkınlık yarattı.
Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, uzun bir süredir haftanın en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Detaylı bir şekilde rapor sunuluyor. Yerli ve yabancı yapımların yanı sıra ülkelere özel sıralamalar da bulunuyor. Şimdi ise 13 Şubat – 19 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler paylaşıldı.
Your Place or Mine, en çok izlenen film oldu!
Bir hafta boyunca evlerini değiştirmeleriyle hayatları değişen iki insanı konu alan Your Place or Mine, Netflix'te en çok izlenen film oldu. Söz konusu yapım, toplamda 53 milyon 810 bin saat izlendi. Ayrıca 2 haftadır Top10 listesinde yer alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise ilk defa Top10'a adını yazdıran 2 Guns bulunuyor. İki rakip büroda çalışan 2 ajanın başından geçenleri konu alan film, toplamda 12 milyon 460 bin saat izlendi. Öte yandan The Woman King ise üçüncü sıraya girmeyi başardı.
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Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen filmler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede olmasını beklediğiniz bir film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraFilmKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1Your Place or Mine253,810,00022 Guns112,460,0003The Woman King112,210,0004You People48,500,0005Minions: The Rise of Gru37,960,0006Mission: Impossible – Fallout15,940,000747 Meters Down: Uncaged15,800,0008True Spirit35,740,0009Bloodshot44,620,00010Jurassic World14,330,00
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1Your Place or Mine22Mission: Impossible – Ghost Protocol23Fatale14Squared Love All Over Again15Debt Fees16Waterworld17Deli Aşk28True Spirit39The Croods: A New Age410Knight and Day3
Teknoloji Haberler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede olmasını beklediğiniz bir film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.