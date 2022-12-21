Netflix şifresini paylaşmak artık suç sayılacak!

Son zamanlarda artan Netflix şifre paylaşım durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Haberlere göre şifre paylaşımı bir suç sayılıyor.

Dijital içerik platformu Netflix, içerisinde yer alan dizi ve film içerikleriyle en çok tercih edilen platformlardan birisi olarak yer alıyor. Kullanıcılar ise uygulamayı tek hesap üzerinden ortak bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Ancak son haberlere göre Netflix şifre paylaşımı, bir suç olarak kabul ediliyor. İşte detaylar!

Şifre paylaşımı "dolandırıcılık" sayılıyor

İngiltere Hükümeti'nin Fikriyet Mülkiyet Ofisi, bugün yeni bir korsanlık kılavuzu yayınladı. Bu kılavuz ise dikkatten kaçan bazı detayları içeriyor. Bu detay ise dijital içerik platformlarındaki şifre paylaşımı uygulamasıyla alakalı. Dijital içerik platformu denildiği zaman akla ilk gelen isim Netflix oluyor.

Netflix şifre paylaşımı, özellikle paketlerin fiyatlarının artmasıyla birlikte daha da tercih edilen bir durum haline geldi. Bu duruma ise uzun zamandır yapıldığı için tamamen normal bir hale geldi. Şirket, uzun süre boyunca şifre paylaşımı konusunda mücadele etti. Şimdi ise İngiltere Hükümeti'nin yayınladığı korsanlık kılavuzuyla birlikte kendine bir müttefik sağlamış gibi duruyor.

Netflix'in reklamlı üyeliğini bekleyenleri üzecek gelişme

Kılavuza göre, abonelik ücretini ödemeden TV şovları, filmler ve canlı spor yayınlarını izlemek korsanlığı oluşturuyor. Bununla birlikte ise bir sözcü bunu onayladı ve açıklama yaptı. "Ceza ve medeni hukukta, amacın bir kullanıcının telif hakkıyla korunan eserlere ödeme yapmadan erişmesine izin vermek olduğu şifre paylaşımı durumunda uygulanabilecek bir dizi hüküm vardır."

Bununla birlikte bu hükümlerin, sözleşme hükümlerinin ihlali, dolandırıcılık ve ikincil telif hakkı ihlalini içerebileceğini de ekledi. 2017 yılında hızlı büyümenin ortasında olan Netflix, Twitter'da şifre paylaşımını onaylayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında ise "Aşk bir şifreyi paylaşmaktır." ifadesi yer aldı.

Tüm bunların dışında şirket, kullanıcılardan evlerinin dışında bir hesap paylaşmak için ek ücret almaya başlayacağını da söyledi. Ayrıca hizmet şartlarına göre hem Netflix hem de Disney+, kullanıcıların oturum bilgilerini ev dışındaki kişilerle paylamamaları gerektiğini belirtiyor. Amazon Prime ise yalnızca başka bir ev üyesiyle hesap paylaşmaya izin veriyor.

Peki, siz şifre paylaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce şifre paylaşımı bir suç sayılır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!