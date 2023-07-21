Netflix, Şifre Paylaşım Yasağından Karlı Çıktı

Bildiğiniz üzere Netflix, şifre paylaşım yasağını duyurdu ve mayıs ayında toplam 100 ülkeye bu yasağın geleceğini bildirdi. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve Portekiz'de başlayan Netflix şifre paylaşma kısıtlaması, geçtiğimiz günlerde daha fazla ülkeye yayıldı. Şu an için bu alanda Türkiye bulunmuyor. Bu yasağın gelmesi ile birlikte abone ve gelirlerinde azalış bekleyen Netflix'te durum tam tersi oldu.

Netflix şifre paylaşım yasağı kullanıcıları engellemedi

Şirketin en son üç aylık raporuna göre Netflix gelirini, karını ve ödeme yapan abone sayısını artırdı. İlginç bir şekilde gelir ve abone sayısı her şeye rağmen artıyor. Tüm rakamlar tahminlerin üzerinde ve analistlerin tüm beklentilerini aşıyor. Hikayenin başında popüler video akış platformu Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'nde "ücretli paylaşım" (hesap paylaşımına getirilen baskının resmi adı) özelliğini ortaya çıkardı.

Bu yeni gelen kararın ardından platformun abone sayısındaki artış ise dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki Netflix, kararın ardından 5,8 milyon yeni abone kazandı. Doğal olarak beklediği kötü tepkiyle karşılaşmayan Netflix, aynı durumu kalan ülkelerin tamamında da ele alacağını duyurdu. Bu sonucun sebebi ise ortaya çıkan bir rapordan kaynaklanıyor.

Ortaya çıkan 15 sayfalık rapor, birdenbire arkadaşlarının hesaplarına erişimi kilitlenen kullanıcılar arasında iptal tepkisinin düşük olduğunu ortaya koydu. Netflix, ABD'de 9,99 ABD dolarına (İngiltere'de 9,99 sterlin, AB'de 9,99 euro) mal olan en ucuz reklamsız abonelik olan temel planı da kaldırdı. Bunun yerine, yeni ve geri gelen kullanıcılar reklamlarla birlikte 6,99 ABD Doları Standart, 15,49 ABD Doları Standart veya 19,99 ABD Doları ücrete sahip Premium'a yönelecek.

Yanlış haberlere inanmayın: Netflix şifre paylaşma kısıtlaması henüz Türkiye'ye gelmedi!

Temel plan artık sadece hala planda olan ancak sonunda başka bir plana geçtiklerinde bu planı kullanma şansını kaybedecek olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirket ayrıca, en azından şimdilik, gelir için reklamlara güvenmediği konusunda oldukça şeffaftı. Netflix, şu an reklam hizmetlerini geliştirmek için Nielsen ve EDO ile birlikte çalışıyor.

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