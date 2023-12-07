Netflix Profil Aktarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Netflix profil aktarma özelliği kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda sadece yeni hesaba aktarmayı desteklemekteydi. Ancak şimdi mevcut Netflix hesabına da profilinizi aktarabilirsiniz. İşte Netflix profil aktarma işlemi nasıl yapılır?

Netflix profil aktarma işlemine geçmeden önce, bu özellik nedir onu açıklayalım. Bildiğiniz gibi Netflix yakın zaman önce kullanıcıların şifrelerini başkalarıyla paylaşmasını engelledi. Eskiden 5 profil oluşturup Netflix hesabını 5 kişiyle paylaşabiliyorduk. Ancak artık hane dışındaki kişilerle Netflix hesabını paylaşamıyoruz. Bu durumdan dolayı Netflix profil aktarma özelliğini kullanıma sundu.

Profilinizi aktarmadan önce bilmeniz gerekenler

Profil aktarma işlemiyle mevcut profilinizdeki tüm bilgiler: Profil adı ve simgesi, izleme geçmişi, beğenileriniz, öneriler, listeniz, altyazı ve dil ayarlarınız, oyunlarınız ve diğer tüm bilgileriniz yeni hesabınıza taşınır.

PIN korumalı profiller aktarılamaz.

Aktarma işlemini başlatmak için profil kilidini devre dışı bırakmanız gerekir.

Netflix Kids (Çocuk) profilini yeni bir Netflix hesabına aktaramazsınız.

Aktarım işlemini tamamladığınızda, profiliniz önceki Netflix hesabında gözükmeye devam eder. Hesap sahibi istediği zaman bu profili siler.

Profil transferi sırasında ödeme bilgileri taşınmaz, transfer işlemi sırasında yeni ödeme bilgilerinizi eklemeniz gerekir.

Profil aktarma işlemini, mobil veya masaüstü uygulamalarında değil, yalnızca web sitesinden yapabilirsiniz.

Netflix profil aktarma özelliği kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda sadece yeni hesaba aktarmayı desteklemekteydi. Ancak şimdi mevcut netflix hesabına da profilinizi aktarabilirsiniz. Aşağıdaki adımları yaparak netflix profilini aktarabilirsiniz.

Netflix, bir oturuşta bir sezon bitiren kullanıcılarına müjdeyi verdi!

Netflix profil aktarma nasıl yapılır?

netflix.com adresine giriş yapıp, aktarmak istediğiniz profili seçin.

Sağ üst köşedeki profil resminizin üstüne gelin ve açılan menüden Profili Aktar seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada Profil Transferine Başla butonuna tıklayın.

Açılan sayfada profili nereye aktarma istediğinizi seçin. Yeni Bir Hesaba veya Mevcut Bir Hesaba seçeneğini seçin.

Yeni Bir Hesaba seçeneğini seçtiyseniz, hesabınız için e-posta adresi ve parolayı yazıp İleri butonuna dokunun. Mevcut Bir Hesaba seçeneğini seçtiyseniz, hesabın e-posta adresi ve şifresini yazıp İleri butonuna tıklayın.

Açılan ekranda ödeme bilgilerinizi girip Üyeliği Başlat butonuna tıklayın. Dil ve Cihaz seçiminden sonra "Transfer Tamamlandı" mesajını göreceksiniz.

Profil transferi kapatma nasıl yapılır?

Netflix hesabınızda bulunan profillerin transfer edilmesini istemiyorsanız, transfer özelliklerini kapatabilirsiniz. Bunun için Hesap Ayarları sayfasına gelip Profil transferi özelliğini kapat seçeneğine tıklayın.