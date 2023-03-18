Netflix Nisan 2023 takvimi belli oldu: Yeni film ve diziler yolda!

Netflix'te Nisan ayında yayınlanacak film ve diziler belli oldu. Bu yapımlar arasında Türk imzalı bir film de bulunuyor.

Dünyanın en büyük dijital akış servislerinden Netflix, her ay yayınlanan dizi ve filmler ile içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platform, geçtiğimiz ay You dizisinin yeni sezonu başta olmak üzere pek çok yeni yapımı seyirciye sundu. Peki Netflix'in Nisan 2023 takviminde neler var?

Netflix Nisan 2023 takvimi!

Netflix'e nisan ayında eklenecek içerikler arasında en dikkat çekeni, Türk komedi filmi Aaahh Belinda oldu. Söz konusu yapım, bir şampuan reklamında yer aldıktan sonra bambaşka bir hayatın kapılarını aralayan Dilara karakterini konu alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı film, 7 Nisan tarihinde Netflix'te seyirciye sunulacak.

Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: You kaçıncı sırada?

Netflix'te Nisan ayında yayınlanacak film ve diziler şu şekilde;