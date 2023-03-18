Netflix Nisan 2023 takvimi belli oldu: Yeni film ve diziler yolda!
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Netflix'te Nisan ayında yayınlanacak film ve diziler belli oldu. Bu yapımlar arasında Türk imzalı bir film de bulunuyor.
Dünyanın en büyük dijital akış servislerinden Netflix, her ay yayınlanan dizi ve filmler ile içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platform, geçtiğimiz ay You dizisinin yeni sezonu başta olmak üzere pek çok yeni yapımı seyirciye sundu. Peki Netflix'in Nisan 2023 takviminde neler var?
Netflix Nisan 2023 takvimi!
Netflix'e nisan ayında eklenecek içerikler arasında en dikkat çekeni, Türk komedi filmi Aaahh Belinda oldu. Söz konusu yapım, bir şampuan reklamında yer aldıktan sonra bambaşka bir hayatın kapılarını aralayan Dilara karakterini konu alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı film, 7 Nisan tarihinde Netflix'te seyirciye sunulacak.
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Netflix'te Nisan ayında yayınlanacak film ve diziler şu şekilde;
Peki sizler Nisan ayında Netflix'te seyirciye sunulacak film ve diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yapım AdıTürTarihDüzenbazFilm1 NisanBlippi's AdventuresÇocuk dizisi1 NisanCharlie Wilson'ın SavaşıFilm1 NisanOtel TransılvanyaFilm1 NisanOrman ÇetesiFilm1 NisanKöpekbalığı HikayesiFilm1 NisanBourne'un MirasıFilm1 NisanWar SailorMini dizi2 NisanMy Name is Mo'NiqueStand-up4 NisanİmzaYarışma programı4 NisanLewis Capaldi: How I'm Feeling NowBelgesel5 NisanBEEFDizi6 NisanGerçek Aşk Nerede?Dizi6 NisanChupaFilm7 NisanAaahh BelindaFilm7 NisanŞimdilik Her Şey YolundaDizi7 NisanTransatlantikDizi7 NisanAçlıkFilm8 NisanCoComelon (8. sezon)Çocuk dizisi10 NisanFlorida ManDizi13 NisanObsessionMini dizi13 NisanPatron Bebek: Beşiğe Dönüş (2. sezon)Çocuk dizisi13 NisanGörüngüFilm14 NisanYedi Kral ÖlmeliFilm14 NisanMighty Morphin Power Rangers: Once & AlwaysFilm19 NisanEx-Addicts Club (1. sezon)Dizi20 NisanOne More TimeFilm21 NisanHam ElmaslarDizi21 NisanBir Turistin Aşk RehberiFilm27 NisanAteşböceği Yolu (2. sezon 2. kısım)Dizi27 NisanSweet Tooth (2. sezon)Dizi27 NisanHemşireMini dizi27 NisanFırtınalı SeçimDizi28 Nisan
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Peki sizler Nisan ayında Netflix'te seyirciye sunulacak film ve diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.