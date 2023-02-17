Netflix mart ayı takvimini açıklandı: Yeni film ve diziler yolda!
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Netflix'e Mart 2023'te gelecek film ve diziler belli oldu. Listede yeni yapımların yanı sıra, çocuk içerikleri de bulunuyor.
Dünyanın en büyük dijital akış platformlarından Netflix, her ay kütüphanesine kattığı yeni film ve diziler ile dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak platforma mart ayında eklenecek içerikler belli oldu. İşte Netflix Mart 2023 takvimi!
Netflix'e Mart 2023'te neler geliyor?
Netflix'te mart ayında seyirciye sunulacak içerikler arasında You 4. sezon 2. kısım da yer alıyor. Caroline Kepnes'in aynı isimdeki romanından uyarlanan bu dizi, New York'ta bir kitapçı olan Joe Goldberg ve onun takıntılı aşkını konu alıyor.
Netflix'e mart ayında gelecek film ve diziler şu şekilde;
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Peki sizler Netflix'in Mart 2023 takvimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
İçerikTürTarihBen Georgina (2. sezon)DiziMart 2023Kopyacı (1. sezon)Yarışma Programı1 MartLittle Angel (2. sezon)Çocuk dizisi1 MartAşk ve YazgıFilm1 MartBu Gece BenimlesinFilm1 MartEntrevias (2. sezon)Dizi1 MartFramed! A Sicilian Murder Mystery (2. sezon)Dizi2 MartKarateci Kuzu (1. sezon)Çocuk dizisi2 MartMonique Olivier: Şeytanın İş BirlikçisiMini dizi2 MartSex/Life (2. sezon)Dizi2 MartTanrı Aşkına: Kutsal İhanetDizi3 Martİlk Öpücükte AşkFilm3 MartNext in Fashion (2. sezon)Dizi3 MartChris Rock: Selective OutrageCanlı yayın5 MartRidley Jones: Müzenin Koruyucusu (5. sezon)Çocuk dizisi6 MartUnlock My Boss (1. sezon)Dizi6 MartÇok UzakFilm8 MartMH370: Kaybolan Uçak (1. sezon)Dizi8 MartYou (4. sezon 1. kısım)Dizi9 Martİyi GünlerFilm10 MartLuther: Batan GüneşFilm10 MartOutlast (1. sezon)Dizi10 MartThe Glory (2. sezon)Dizi10 MartPornhub'ın Milyar Dolarlık HikayesiFilm15 MartGölge ve Kemik (2. sezon)Dizi16 MartGölgeler KralıFilm17 MartAda ve Maestro (1. sezon)Dizi17 MartSessiz KalmaFilm17 MartSınır YokDizi17 MartSihirbazın FiliFilm17 MartNerede Bu Millet? (1. sezon)İnteraktif dizi22 MartWaco: Amerikan KıyametiDizi22 MartThe Night Agent (1. sezon)Dizi23 MartWellmania (1. sezon)Dizi29 MartFrom Me to You: Kimi ni Todoke (1. sezon)Dizi30 MartUnstable (1. sezon)Dizi30 MartBlack Clover: Sword of the Wizard KingAnime31 MartKopyacı Katil (1. sezon)Dizi31 MartKill BoksoonFilm31 MartMurder Mystery 2Film31 Mart
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Peki sizler Netflix'in Mart 2023 takvimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.