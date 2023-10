Netflix Kasım 2023 Yeni İçerik Takvimi

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesi ile en büyük dijital akış hizmeti Netflix'e önümüzdeki ay eklenecek yeni içerikler neler? Hangi film ve diziler seyirciye sunulacak? İşte Netflix Kasım 2023 yeni içerik takvimi…

Netflix Kasım 2023 takvimi: Squid Game, Terzi ve dahası

Netflix'in önümüzdeki ayki takvimine baktığımızda en göze çarpan dizi Squid Game: The Challenge oluyor. Söz konusu yapım, 456 oyuncunun büyük ödül için yarışması üzerine kurulan Squid Game'in gerçek dünyada geçen versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanından katılan yarışmacılar, 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışacak. Tabii ana dizideki gibi bir ölüm cezası olmayacak. Kaybeden kişi yarışmadan ayrılacak. Squid Game: The Challenge, 22 Kasım'da seyirciye sunulacak.

Listede dikkat çeken bir diğer yapım ise Türk imzası taşıyan Terzi dizisinin 3. sezonu oluyor. Türkiye bir yana dünya genelinde de önemli başarı sergileyen bu dizinin yeni sezonu 3 Kasım'da Netflix'te yayımlanacak.

Netflix Kasım 2023 takvimi kapsamında yeni içerikler şu şekilde sıralandı;

İçerikDizi / FilmTarih 13 Saat: Bingazi'nin Gizli AskerleriFilm1 KasımKara NoelFilm1 KasımKüçülen HayatlarFilm1 KasımEsaretFilm1 KasımNuovo OlimpoFilm1 KasımSakar Koruma 2Film1 KasımSaitama no Host (1. sezon)Dizi1 KasımHayat Sana GüzelFilm1 KasımCinayet Bizi Ayırana DekMini Dizi1 KasımSoygun SanatıFilm1 KasımGöremediğimiz Tüm IşıklarMini Dizi2 KasımCigarette Girl (1. sezon)Dizi2 KasımHiguita: The Way of the ScorpionFilm2 KasımOnimusha (1. sezon)Dizi2 KasımBlue Eye Samurai (1. sezon)Dizi3 KasımDaily Dose of SunshineDizi3 KasımFerry DiziDizi3 KasımNYADFilm3 KasımTerzi (3. sezon)Dizi3 KasımTwin Flames: Tehlikeli Bir Aşk TarikatıDizi8 KasımRobbie WilliamsMini Dizi8 KasımAkuma Kun (1. sezon)Anime9 KasımTam Şu Anda (1. sezon)Dizi10 KasımThe KillerFilm10 KasımCeza Kanunu (1. sezon)Dizi14 KasımSuburræterna (1. sezon)Dizi14 KasımHatırla (1. sezon)Dizi15 KasımDamgalılar: Amerika'da Irkçılığın TarihiFilm15 KasımTehlikeli Sularda AşkFilm15 KasımHayatımın En İyi Noel TatiliFilm16 KasımThe Crown (6. sezon [final] – 1. kısım)Dizi16 KasımYeni ZenginlerFilm17 KasımBeliever 2Film17 KasımCoComelon Sokağı (1. sezon)Dizi17 KasımRustinFilm17 KasımScott Pilgrim Takes Off (1. sezon)Dizi17 KasımBabalarFilm17 KasımLeoFilm21 KasımSquid Game: The Challenge (1. sezon)Dizi22 KasımMy Daemon (1. sezon)Dizi23 KasımNeredeyse Sıradan Bir AileMini Dizi24 KasımLove Like a K-Drama (1. sezon)Dizi28 KasımOnmyoji (1. sezon)Dizi28 KasımObliterated (1. sezon)Dizi30 KasımŞimdi İşler KarıştıFilm30 KasımKim Demişiz Kötü Diye? – Çok Kötü Bir NoelFilm30 KasımVirgin River (5. sezon – Part 2)Dizi30 Kasım

