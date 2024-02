Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi The Signal için fragman yayınlandı

Netflix, yeni bilim-kurgu gerilim dizisi The Signal için ilk fragmanı yayınlayarak, 7 Mart tarihinde prömiyeri yapılması planlanan gizemli dizi için heyecan her geçen gün artıyor. Bilim kurgu ve duygusal öğelere yer veren The Signal ne anlatıyor?

The Signal için yeni fragman yayınlandı

Alman yapımı yeni dizide Peri Baumeister, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki döndükten sonra kaybolan astronot Paula'yı canlandıracak. Ana karakterin kocası Sven ve kızı Charlie ise Dünya'ya gelen rokete ne olduğunu öğrenmek için Paula'yı arayacak.

Paula'nın uzayda geçirdiği süre boyunca keşfetmiş olabileceği şeylerle ilgili daha fazla ipucu buldukça, ailenin arayışı tehlikeli bir yola sürüklenecek. Paula'nın uzayda ne bulduğu ve kaybolmasıyla nasıl bir bağlantısı olduğu ise dizi boyunca ele alınacak.

Steam'e damgasını vuran oyunun çıkışı ertelendi!

Netflix tarafından yayınlanan şifreli fragman, bir yandan araştırma konusunun heyecanını yansıtırken bir yandan da derin duygusal olayların ipuçlarını veriyor. İzleyiciler, astronotların uzayda keşif yaparken dünyada sevdikleriyle kalmak arasında yaşayabilecekleri içsel mücadeleyi izleyecek.

Dört adet bir saatlik bölümlerde oluşan The Signal; daha önce yayınlanan The Expanse gibi beğenilen bilim kurgu dizilerinin yolundan gidiyor. Netflix, uzayın cazibesini gösteren görüntüler ile izleyicilere görsel şölen de vadediyor.

The Signal, fütüristik ortama ek olarak, ilgi çekici bir dram ve gizem de katacak gibi görünüyor. Dizinin 7 Mart'ta yayınlanacağını hatırlatalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.