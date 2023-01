Netflix'in sevilen animasyonu için devam filmi geliyor!

Akış devi Netflix, The Sea Beast filminin devamı için yönetmen Chris William ile anlaşma imzaladı! İşte detaylar...

Netflix, 2022 yılında birçok yapımın devamını iptal ederken animasyon türünü çeşitlendirmeye başladı. Özellikle Pinokyo ile kullanıcılarını büyük etki bırakan akış platformu, The Sea Beast (Deniz Canavarı) animasyonuyla da büyük çıkış yakaladı. Bu sayede şirket, animasyonun devam filmi çekilmesine karar verdi.

The Sea Beast, en çok izlenen animasyonlar arasında yer aldı

Animasyon, dünyada en çok izlenen ve hasılat getiren türler arasında yer alıyor. The Sea Beast de Netflix ile iş birliğinde yüksek bir profil kazandı. Netflix ve filmin yönetmeni Chris William, The Sea Beast'in devamı için anlaşma imzaladı. The Sea Beast, Netflix'in en çok izlenen animasyon filmi unvanını aldı ve yedi haftayla platformun En İyi İlk 10 listesinde en çok kalan animasyon oldu.

The Sea Beast'in yönetmeni Chris Williams, şu anda Netflix için bir film üzerinde daha çalışıyor. İsmi henüz açıklanmayan yapımın, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones benzerinde olacağı belirtildi. Ünlü yönetmen şu anda artık iki film üzerinde eş zamanlı olarak çalışıyor. Fakat iki filmin de ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok.

Chris Williams, The Sea Beast'in devam filmi çekilmesi üzerine şu sözleri paylaştı:

İlk filmin ötesini hiç düşünmedim, bir dizi planlamıyorduk. İlk film oldukça düzgün bir şekilde bitmesine rağmen Jacob ve Maisie'nin artık gerçekten bir aile olmaya alışmak zorunda kaldıklarını gösteren bir devam filmi fikrini önerdi.

The Sea Beast, adından da belli olduğu gibi deniz canavarlarını konu alan bir animasyon. Bir deniz canavarı avcısının gemisine binen küçük çocuk, mürettebat çok sonradan fark edilir ve maceralarla dolu bir yolculuk başlar.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Sea Beast'in devam filmi dışında beklediğiniz bir yapım var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.