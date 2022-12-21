Netflix'in reklamlı üyeliğini bekleyenleri üzecek gelişme

Wall Street Journal'da yayınlanan verilere göre Netflix, reklamlı üyelik nedeniyle reklamverenler ile sorun yaşamaya başladı.

Netflix, geçtiğimiz aylarda ABD kullanıcıları için reklamlı üyelik sistemini aktif etti. Wall Street Journal'da yayınlanan verilere göre Netflix, reklamlı üyelik nedeniyle reklamverenler ile sorun yaşamaya başladı.

Netflix, reklamlı üyelik konusunda beklentileri karşılayamadı

Mayıs ile ekim ayı arasında yapılan araştırmada, ABD'de Netflix kullanan kişilerin yüzde 29'u premium, yüzde 31'i standart ve yüzde 40'ı temel üyelik planını tercih ettiği ortaya çıktı. Reklamlı üyeliğin aktif edilmesiyle birlikte, yeni üyelik planına toplam kullanıcıların yalnızda yüzde 9'u geçiş yaptı.

Reklam destekli yeni üyelik planı sonrasında en çok düşüş yaşanan üyelik planı yüzde 31'den yüzde 24'e gerileyen standart plan oldu. Değişiklik ile birlikte, premium plan abonelerin yüzde 25'ini, temel plan ise yüzde 41'ini oluşturuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Netflix yetkilisi, "Reklam destekli üyelik planımız ile ilgili veri paylaşmak için henüz çok erken. Lansmandan, katılımdan ve reklamverenlerin Netflix ile kurduğu ortaklıktan oldukça memnunuz." ifadelerine yer verdi.

Netflix'in yeni üyelik planı ile ilgili yayınlanan bir diğer rapor ise reklamverenler ile ilgili. Digiday tarafından yayınlanan rapora göre Netflix, yeni üyelik planının görüntüleme tahminlerini karşılayamaması nedeniyle reklam gelirlerinin bir kısmını reklamverenlere iade etti. Analistler, Netflix'in yaşanan gelir kaybı nedeniyle reklamlı üyelik planını kaldıracağını tahmin ediyor.

Şirketin websitesinde reklamlı üyelik planı ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Reklamlı Temel, filmlerin ve TV şovlarının keyfini daha düşük bir fiyata çıkarmanın harika bir yoludur. Sınırlı reklam aralarıyla favorilerinizi herhangi bir cihazda izleyebilirsiniz. Bu plan, indirmeye ve sınırlı sayıda filme izin vermez. Bununla birlikte, TV şovları lisans kısıtlamaları nedeniyle kullanılamıyor. Reklamlı Temel üyelik planında bazı yer ve cihaz kısıtlamaları da geçerli.

Reklamlı üyelik fiyatını 6.99 dolar olarak belirleyen şirket, temel planı 9.99 dolara sunuyor. ABD'de temel üyelik planını satın alan kullanıcıların HD çözünürlükte sınırsız film, TV şovuna erişebildiğini belirtmekte fayda var. Ülkemizdeki temel plan ise kullanıcılara 480p çözünürlük sunuyor.

Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük