Netflix'in piyasa değeri ne kadar?

Dijital yayın platformu Netflix, piyasa değeri konusunda inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Peki şirketin şu anki piyasa değeri ne kadar?

Popüler dijital yayın platformu Netflix, bu yıl içerisinde yaşadığı kayıplarla sık sık gündeme geldi. Sene içerisinde yaşadığı kayıplar nedeniyle zaman zaman zorluklar çeken platform, bu durumu düzeltmek için birçok yol denedi. Peki, bu denemenin sonucunda Netflix piyasa değeri birçok kişi tarafından merak edildi. İşte Netflix piyasa değeri!

Netflix piyasa değeri ne kadar?

Dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, 2022 yılı içinde inişler ve çıkışlar yaşadı. Bu sene içerisinde şirket, on yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez abone kaybı yaşadığını açıkladı.

Şirketin bu açıklamasından bir gün sonra hisse senedi fiyatı yüzde 35'in üzerinde düşüş gösterdi. Piyasa değerinde ise 54 milyar dolardan fazla bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte şirket, yüzde 70'le en çok değer kaybeden şirket oldu.

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Özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanmasıyla birlikte Netflix'in hem abone sayısı hem de hisseleri fazlasıyla arttı. Ancak yayın devi bu sene bunun tam tersi bir etkisiyle karşı karşıya kaldı. 2022'nin ilk yarısında piyasa değeri hızla eriyen şirketin hisse fiyatı 602 dolardan 174 dolara geriledi. Piyasa değeri de 267 milyar dolardan 77 milyar dolara düştü.

Genel olarak baktığımız zaman şirketin bu yılın başından beri abonelerini elde tutmakta zorluk yaşadığını görüyoruz. Bu düşüşün bir başka nedeni ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi oldu. Netflix bu işgalin üzerine Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı. Bunun yanı sıra şirket, Ukrayna işgalini protesto etmek amacıyla Rusya'da yayınlamayı planladığı projeleri ve satın almaları durdurduğunu belirtti.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığı zaman Netflix'in yaşadığı hisse ve abone kaybı oldukça normal geliyor. Ancak bunlara rağmen şirket yine de en çok tercih edilen dijital içerik platformlarından biri olarak yer alıyor Şirketin şu andaki piyasa değeri 135,95 milyar dolar olarak yer alıyor.

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