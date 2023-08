Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, kısa süre önce dünya genelinde haftanın en popüler dizilerini paylaştı. İzleyecek yapım arayanlar için öneri sayılabilecek liste, oldukça dikkat çekti. İşte en popüler Netflix dizileri!

Netflix tarafından paylaşılan verilere göre haftanın en çok takip edilen dizisi, The Lincoln Lawyer'ın 2. sezonu oldu. Toplamda 55 milyon 200 bin saat izlenme süresi kaydeden yapım, 5 haftadır Top10 listesinden düşmüyor.

En popüler Netflix dizileri sıralamasının ikinci sırasında ise drama türündeki Heartstopper'ın 2. sezonu yer aldı. Toplamda 28 milyon 500 bin saat izlenen yapım, ilginç bir hikayeye sahip. Öte yandan The Witcher'ın 3. sezonu ise üçüncü sıraya adını yazdırdı. Son sıralara baktığımızda ise popüler çizgi diziler bizleri karşılıyor.

Dünya genelinde en popüler Netflix dizileri şu şekilde sıralandı;

SıraDiziKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme Süresi (Saat)İnceleme Sayısı 1The Lincoln Lawyer: 2. sezon555 milyon 200,0006 milyon 700 bin2Heartstopper: 2. sezon128 milyon 500,0006 milyon 100 bin3The Witcher: 3. sezon641 milyon 400,0005 milyon 400 bin4Sweet Magnolias: 3. sezon324 milyon 800,0002 milyon 900 bin5How to Become a Cult Leader: 1. sezon17 milyon 300,0002 milyon 300 bin6The Lincoln Lawyer: 1. sezon1017 milyon 300,0002 milyon 100 bin7Fatal Seduction: 1. sezon513 milyon 600,0001 milyon 900 bin8Too Hot to Handle: 5. sezon415 milyon 300,0001 milyon 900 bin9Om Nom Stories: 1. sezon11 milyon 700,0001 milyon 700 bin10CoComelon: 8. sezon21 milyon 700,0001 milyon 600 bin

Not: Diziler, incenleme sayısına göre sıralandı.

