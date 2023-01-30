Netflix'in en çok izlenenleri! Yeni rekor mu geliyor?
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 9-15 Ocak arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen diziler listesini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 16-22 Ocak arası en çok izlenenleri paylaştı.
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#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Ginny & Georgia: 2. sezon387 milyon 400 bin2Vikings: Valhalla: 2. sezon255 milyon 530 bin3Wednesday: 1. sezon945 milyon 740 bin4Ginny & Georgia: 1. sezon343 milyon 290 bin5That '90s Show: 1. sezon141 milyon 80 bin6Vikings: Valhalla: 1. sezon725 milyon 370 bin7Kaleidoscope322 milyon 990 bin8Emily in Paris: 3. sezon515 milyon 550 bin9New Amsterdam: 1. sezon314 milyon 640 bin10The Walking Dead: 11. sezon211 milyon 800 bin
Teknoloji Haberler
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Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!