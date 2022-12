Netflix içeriklerini önden izlemek mümkün: Ön İzleme Kulübü'nün üyeleri artıyor

Netflix'in yalnızca belirli abonelerine belirli yapımları izletip onlarla ilgili yayınlanmadan önce yorum yapması için "Netflix Ön İzleme Kulübü" var. The Wall Street Journal'a göre Netflix, bu kulübün üyelerini ve izlenecek yapımları 2023 yılında artıracak. Peki, bu kulubün şirkete olan etkisi ne, neden kuruldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Netflix Ön İzleme Kulübü'nün üyeleri, yüzde 400 artacak

The Wall Street Journal'ın haberine göre Netflix Ön İzleme Kulübü'nün iki bin adet üyesi mevcut. Firma, 2023 yılında bu kulübünün üyelerini yüzde 400 artıracak. Kulüp üyeleri, adından da anlaşıldığı gibi yayınlanacak yapımları önceden izleyerek Netflix'e geri bildirimde bulunuyor. Firma, geri bildirimlerle birlikte içerikte değişikliklere gidiyor. Hatta Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'in başrolü paylaştığı Don't Look Up için kulübün yapımı çok ciddi bulduğu için komediye evrildiği söylenenler arasında.

Ön İzleme Kulübü'ne dahil olmadan önce bir gizlilik anlaşması imzalayan aboneler, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişilerden tercih ediliyor. Yani ülkemizde Netflix'in bu kulübüne üye olan kimse şimdilik mevcut değil. Fakat ilerleyen tarihlerde uygulamanın genişlemesiyle birlikte diğer ülkelerden de üye kabul etmesi muhtemel.

Netflix yapımlarını, bahsedilen kulüp üyeleri dışında ek olarak şirket çalışanlarının da abonelerden önce izlediği bilinenler arasında. Netflix çalışanları, herkese yayınlanmadan önce yapımları önceden izleme imkanına sahip oluyor.

Netflix Ön İzleme Kulübü, Varierty'in haberine göre 2021 yılının Mayıs ayından beri var. Şirket, son zamanlarda yaptığı zamlar nedeniyle oldukça abone kaybetti. Şirketin abone kaybıyla paralel olarak piyasa değeri de aynı hızla düştü. Netflix, bu nedenle yeni yayınlayacağı yapımlar için oldukça temkinli davranıyor.Kulüp de şirkete yayınlanacak yapımlar arasında hangisini tercih edeceği ve değişiklik yapacağı konusunda yardımcı oluyor.

