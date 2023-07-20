Netflix Hesap Paylaşma Kısıtlaması Türkiye'ye Gelmedi

Netflix, hesap paylaşımını önlemek için bazı bölgelerde kısıtlamalar uyguluyor. Ancak Türkiye henüz bu kısıtlamaya dahil edilmedi.

Netflix, hesap paylaşımlarının önüne geçebilmek adına bir süredir bazı bölgelerde kısıtlamalar uyguluyor. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve Portekiz'de başlayan Netflix şifre paylaşma kısıtlaması, bugün itibarıyla daha geniş anlamda uygulanmaya başladı.

Netflix hesap paylaşma yasağı henüz ülkemize gelmedi

Çok sayıda ülke listeye eklenirken, henüz Türkiye'nin ise bu listede olmadığını belirtelim. Birçok haber kanalında belirtildiğinin aksine Türkiye henüz Netflix'in şifre paylaşma kısıtlamasına dahil edilmiş değil. Netflix kullanıcılarının da henüz bu konuda herhangi bir bilgilendirici mail almadıklarını ifade edelim.

Birçok haber sitesi, kaynak olarak TechCrunch'ı göstermiş olsa da, bu yayının paylaştığı listede de Türkiye yer almıyor. 100'den fazla ülkede şifre paylaşım yasağı getirdiğini duyuran Netflix, Türkiye konusunda ise henüz bir adım atmış değil.

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Netflix, henüz bu konuda bir açıklama yapmadığı için şimdilik kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Mayıs ayında 100'den fazla ülkede şifre paylaşma yasağını duyuran Netflix, temmuzda da neredeyse geri kalan diğer ülkeler için kısıtlamasını genişletmiş durumda.

Ancak ülkelerin listesi henüz paylaşılmadı ve Türkiye'deki hiçbir kullanıcıya konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadığı için şimdilik ülkemizde bu yasağın başladığını söylemek yanlış olacaktır. Bu yüzden, Netflix şifre paylaşma yasağı için şirketten resmi bir açıklama beklemenin daha doğru olduğunu söyleyelim.

Dolayısıyla şifre paylaşımının Türkiye'de kalktığına yönelik haberler şuan için gerçeği yansıtmıyor. Ancak eninde sonunda bu yasağın ülkemizde de uygulanacağını hatırlatmakta fayda var. Netflix'ten resmi bir duyuru geldiği takdirde ise sizi ilk bilgilendiren kaynak olacağımızı söyleyelim.

Peki siz Netflix'in hesap paylaşma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.