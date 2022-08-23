Netflix, Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihini resmen açıkladı!

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla futbol dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olmayı başaran Fatih Terim, çok yakında hayatını anlatan belgeseliyle Netflix üzerinden abonelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere platform, 2021 yılında "İmparator" lakaplı teknik adamın belgeseli üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu haber, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverleri sevindirdi.

Belgesel hakkında bugüne dek sınırlı sayıda bilgi ortaya çıktı. Ayrıca Adana, İstanbul ve İtalya'da çekildiği ifade edilen yapım için net bir tarih de verilmedi. Ancak kısa süre önce bu durumun değiştiğini söylemek mümkün. Zira Netflix, Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihini yayınlamış olduğu bir fragmanla duyurdu. İşte ayrıntılar!

Netflix, Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihini duyurdu

Netflix Türkiye, geçtiğimiz dakikalarda merakla beklenen Fatih Terim belgeseli için müjdeyi verdi. Platform, Twitter'dan yayınlamış olduğu bir fragmanla teknik adamın hayatını gözler önüne seren biyografi odaklı yapımın 15 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/8E5kE58EzF — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 23, 2022

Platform, yaptığı paylaşımda Terim hakkında "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yayınlanan fragmana baktığımızda ilk olarak Galatasaray müzesindeki kupalarla karşılaşıyoruz.

Bazı yapımlar Netflix'in reklamlı aboneliğinden muaf olabilir

Bunun dışında ilgili videoda "Galatasaray'ı yaşıyorum, Galatasaray'la yaşıyorum. Aslolan Galatasaray'dır" sözlerine dikkat çekiliyor ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı anlara yer veriliyor. Futbolculuk ve teknik adamlık dönemlerinden önemli kesitlere ve geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki ilk görüntüleri de karşımıza çıkıyor. Öte yandan A Milli Takım'ın tüm Türkiye'yi gururlandıran EURO 2008'de elde ettiği önemli başarılara da değiniliyor.

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