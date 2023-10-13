Netflix, Eğlence Odaklı Mağazalar Açmayı Planlıyor

Netflix, insanların en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri eğlence odaklı mağazalar açmayı planlıyor. Şirket, alışveriş yapma ve yemek yeme gibi imkanlar sunacak.

Artık Netflix, sadece film ve dizi izlenebilen bir platform olmaktan daha fazlasına imza atacak. Dijital platformun ötesine geçecek. Şirket, insanların en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri eğlence odaklı mağazalar açmayı planlıyor. Hatta daha da ileri giderek insanların, alışveriş yapabilmelerine, yemek yiyebilmelerine imkan tanıyacak.

Netflix, eğlence odaklı mağazalar ile dijital evrenin dışına çıkmayı planlıyor!

Netflix'in tüketici ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Josh Simon, bu konuda bir açıklama yaptı. Mağazanın ismi ise Netflix House olacak. Joshh Simon'a göre ilk iki site, 2025'te ABD'de açılacak. Ardından dünyanın diğer yerlerine dağılacak. Şirket ise Hollywood'u bariz bir hedef olarak görüyor. Ancak şirket ilk tesislerin yerleri henüz açıklamadı.

Dev platformun tüketici ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Josh Simon konuyla ilgili yorumlarını dile getirdi: "Hayranların kendilerini filmlerimizin ve TV şovlarımızın dünyasına kaptırmayı ne kadar sevdiklerini gördük ve bunu bir sonraki aşamaya nasıl taşıyacağımız hakkında çok düşündük."

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Dev platform, çeşitli şehirlere götürülen hit Netflix dizisi Brigerton'a dayanan parti bazlı bir etkinlikler yapmayı planlıyor. Belirli programların hayranları için halihazırda yüz yüze deneyimler hazırlıyor. Bazıları bu hamleyi şirketin oyun sektörüne geçişi gibi değerlendirdi. Sosyal medya kültürünün büyümesiyle bu çalışma platformun gelirini arttırması için bir fırsat niteliğinde. Ancak bu aşamada şirket, girişimin karlılığını artırmak yerine içeriğini tanıtmaya odaklanacak.

Netflix House'taki her şey, Netflix içerikleriyle bağlantılı olacak. Platformun dünya çapında 238 milyon abonesi mevcut. Yükselen yıldız film ve dizileri ise sosyal medya mecralarında oldukça popüler. Dizilerde giyilen markalı kıyafetlerden diğer ürünlere kadar her şey içeriklerine bağlı kalacak. Ayrıca popüler yemek programlarından yemeklerin yer aldığı restoran menülerini de içerecek.