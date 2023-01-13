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Netflix'e şubat ayında eklenecek içerikler belli oldu!

Teknoloji Haberleri

Netflix'e şubat ayında eklenecek içerikler belli oldu!

Şubat ayında Netflix kütüphanesine dahil olacak içerikler belli oldu. Birçok film ve dizinin bulunduğu liste oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, genişleyen kütüphanesiyle birlikte kullanıcı deneyimini yükseltmeye devam ediyor. Şimdi ise şubat ayında seyirciye sunulacak film ve diziler belli oldu.

Netflix'e şubat ayında eklenecek içerikler neler?

Şubat ayında Netflix'e eklenecek içeriklerden birisi de You dizisinin 4. sezonu. Caroline Kepnes'in aynı ismindeki romanını konu alan yapım, Joe Goldberg adındaki bir kitapçı ve onun Guinevere Beck'e olan aşkını konu alıyor.

Önümüzdeki ay Netflix kütüphanesine girecek dizilerden bir diğeri ise bugün resmi fragmanı yayınlanan Your Place Or Mine. İki yakın arkadaşı konu alan yapım, 10 Şubat tarihinde seyirciye sunulacak. İşte Şubat ayında Netflix'e eklenecek tüm yapımlar;

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İçerikTürTarihŞeytanın Aklına GelmezDizi1 ŞubatAggretsuko (5. sezon)Dizi1 ŞubatEat That Question: Frank Zappa In His Own WordsBelgesel1 ŞubatYetenekli Eller: Ben Carson'ın ÖyküsüFilm1 ŞubatLove to Hate You (1. sezon)Dizi1 ŞubatGunther'ın ServetiMini dizi1 ŞubatNew Amsterdam (3. sezon)Dizi1 ŞubatFreeridge (1. sezon)Dizi2 ŞubatMake My Day (1. sezon)Dizi2 ŞubatClass (1. sezon)Dizi3 ŞubatInfiestoFilm3 ŞubatStromboliFilm3 ŞubatDenizlerin KızıFilm3 ŞubatViking KurduFilm3 ŞubatBill Russell: EfsaneFilm8 ŞubatDeğiş TokuşDizi8 ŞubatSevgili David (1. sezon)Dizi9 ŞubatBabam Bir Ödül Avcısı (1. sezon)Dizi9 ŞubatYour Place or MineFilm10 ŞubatYou (4. sezon 1. kısım)Dizi10 ŞubatAşk mı? Arkadaş mı?Film10 ŞubatBirlikte, Her YereFilm14 Şubat#NoFilter (1. sezon)Dizi15 ŞubatGolf Sezonu AçılsınDizi15 ŞubatRed Rose (1. sezon)Dizi15 ŞubatThe Upshaws (3. kısım)Dizi16 ŞubatÜçüzler (1. sezon)Dizi22 ŞubatCall Me ChihiroFilm23 ŞubatOuter Banks (3. sezon)Dizi23 ŞubatMeşhur Hayalet ErnestFilm24 Şubat

Peki sizler şubat ayında Netflix'e gelecek dizi ve filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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