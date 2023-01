Netflix'e şubat ayında eklenecek içerikler belli oldu!

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, genişleyen kütüphanesiyle birlikte kullanıcı deneyimini yükseltmeye devam ediyor. Şimdi ise şubat ayında seyirciye sunulacak film ve diziler belli oldu.

Netflix'e şubat ayında eklenecek içerikler neler?

Şubat ayında Netflix'e eklenecek içeriklerden birisi de You dizisinin 4. sezonu. Caroline Kepnes'in aynı ismindeki romanını konu alan yapım, Joe Goldberg adındaki bir kitapçı ve onun Guinevere Beck'e olan aşkını konu alıyor.

Önümüzdeki ay Netflix kütüphanesine girecek dizilerden bir diğeri ise bugün resmi fragmanı yayınlanan Your Place Or Mine. İki yakın arkadaşı konu alan yapım, 10 Şubat tarihinde seyirciye sunulacak. İşte Şubat ayında Netflix'e eklenecek tüm yapımlar;

Disney+ Türkiye'den müjde! 2023'te yayınlanacak içerikler belli oldu