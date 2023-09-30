Netflix DVD kiralama hizmetini sonlandırdı

Netflix platformunu bilmeyenler yoktur. Bugüne kadar hiç abonesi bile olmadıysanız platform için özel hazırlanan içeriklerden haberdar olmuş ve bu içerikleri "gizli" yollar ile başka platformlar aracılığıyla izlemeye çalışmışsınızdır. Bugünse durum biraz daha farklı. Netflix gerçek işine son verdi desek bize inanır mısınız? Evet yan sekmeden kontrol ettiğinizde platform hala açık ancak artık DVD kiralaması yapmıyor. İşte detaylar…

Netflix DVD kiralama devri bitti! Peki Netflix ne zaman DVD kiralamaya başladı?

Amerika'da yaşıyorsanız ve bir film hayranıysanız 90'lı ve 2000'li yıllarda Netflix'ten DVD kiralamış olmanız kuvvetle muhtemel. Evet platform aslında bir DVD kiralama hizmetinden devşirilerek başladı. O dönemlere geri döndüğümüzde belki hatırlayacaksınızdır Türkiye'de de her mahallenin bir CD'ci abisi olurdu. Platform ise bu sistemi "korsan olmadan, kiralama yöntemi" ile yapıyordu.

DVD ve Blu-Ray teknolojilerinden daha öncesinde VHS kasetler vardı. Bu kasetleri alıp kopyalamak bir hayli zordu. Satın alması da oldukça maliyetli olduğu için bir çok bölgede kaset kiralama işi yapan işletmeler ortaya çıktı. Tabi bunların ardından DVD ve Blu-Ray ile tanıştık. Artık bu ürünlerin CD'lere kopyasını almak bir hayli kolay hale geldi.

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Netflix ise o dönem geleceği düşünerek bir internet platformuna geçiş yapması gerektiğini düşündü. Bu sebeple DVD kiralamanın yanı sıra insanlara ücretli abonelik ile internet üzerinden de yayın yapmaya başladı. Zaman geçti takvimler bitti DVD popüleritesi düştü ancak internet yayıncılığının popüleritesi arttı. Netflix bu esnada oldukça iyi bir ticari atılım ile en büyükler arasında yerini aldı.

Fakat dünse artık DVD kiralama işi yapan Netflix'in faaliyetleri durdu. Abonelerine son bir DVD gönderen Netflix bu durumu bir YouTube videosu ile de ölümsüzleştirdi. Videoda platformun DVD kiralama sistemi, DVD'lerin gönderildiği kırmızı zarflar ve kiralama yapan kişilerin ıslak mendiller ile DVD'leri temizlediği anlar görülüyor.

Kısacası Netflix aslında gerçek işini bitirmiş oldu. Önümüzdeki süreç itibariyle sadece internet yayıncılığı ile devam edecek. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…