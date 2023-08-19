Netflix DVD kiralama hizmetini kapatıyor

Netflix, dijital yayın denince akla gelen ilk platformdan biri. Ancak şirket, 1998'de DVD kiralayarak hizmet vermeye başlamıştı. 25 yıldır devam eden bu hizmet önümüzdeki ay kapatılacak. Netflix, DVD gönderdiği son müşteriye de sürpriz yapmayı ihmal etmedi.

Netflix DVD kiralama işini Eylül'de bırakıyor

Netflix, 1998 yılında ABD'de posta üzerinden DVD kiralama şirketi olarak hizmet vermeye başladı ve günümüzde 40 milyondan fazla aboneye sahip. Dijital yayıncılığın yükselişiyle birlikte Netflix'in DVD tabanı oldukça küçüldü.

Yayın devi, geçtiğimiz aylarda DVD kiralama hizmetinin 29 Eylül'de kalıcı olarak kapatılacağını açıklamıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir görselde ise bazı müşterilere son kez "hediye DVD'ler" gönderileceği belirtildi.

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Şirket, efsane hizmetinin kapanışını anmak için belirli DVD abonelerine bonuslar sağlayacak. Müşterilere gönderdiği e-postada, hizmetin son günü olan 29 Eylül'de "bonus disklerin" kargolanacağı ifade edildi. Bu sayede aboneler, 10 adede kadar DVD veya Blu-ray film alabilecek.

Bonus diskler, şirketin sadık müşterilerine yönelik bir hediyesi gibi görünüyor. Ancak Netflix'in bu DVD'lerin iadesini isteyip istemeyeceği belli değil. Henüz ödenmemiş kiralamalar için ise son tarih 27 Ekim olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Netflix sözcüsü, "Yirmi yılı aşkın sürenin ardından, ikonik kırmızı zarflar tarihe karışacak. DVD aboneliğini çoğu kişi için geçersiz kılmış olsak da, pek çok kişinin tanıdık paketleri postayla almakla ilgili güzel anıları var" dedi.

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