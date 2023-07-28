Netflix, düşük maliyetli abonelik planında değişiklik yapmayı planlıyor

Popüler dijital medya platformu Netflix, reklam destekli abonelik paketi için yeni bir fiyat politikası sunmayı hedefliyor. Şirket, daha geniş bir müşteri tabanına erişmeyi amaçlıyor.

Popüler dijital medya platformu Netflix, düşük maliyetli abonelik planında birtakım önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Reklam destekli abonelik paketi için hizmet verdiği platformlara daha farklı bir fiyat politikası sunacak olan şirket, daha geniş bir müşteri tabanına erişmeyi mümkün kılmayı hedefliyor. İşte detaylar

Microsoft ile arasındaki reklam anlaşmalarını da gözden geçirecek

Netflix, geçen yıl aralarında ABD'nin de bulunduğu 12 farklı ülkede aylık 7 dolarlık reklam destekli bir plan başlattı. Amacı daha fazla kullanıcıya ulaşmayı sağlamak olan bu çalışmaların teknoloji ve satış ortaklığını Microsoft üstlenmişti. Şirketin gelir garantisi sunması üzerine yapılan bu anlaşma, Netflix'in reklam politikalarında değişikliğe gitmek istemesinin üzerine tekrardan masaya yatırıldı.

Microsoft, projedeki ortaklığı kapsamında kendisinden beklenen performansı tam anlamıyla sergilemedi. Yeterli bir müşteri portföyü oluşturamadığı gibi sunulan gelir garantisi sebebiyle süreç kapsamında şirkete ilave bir yük niteliği taşıdı. Tüm bu hususlar neticesinde Netflix, söz konusu anlaşmanın tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği kanaatine vardı. Şirket bir yandan Microsoft ile sürdüreceği politikaları gözden geçirirken diğer yandan, farklı iş anlaşmalarına ortam hazırlayarak bir dizi makul teklif aldı. Bu durum, şirketin birden fazla şirketle çalışma hazırlığında olduğunu gözler önüne seriyor.

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Peki sizler, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket süreci nasıl devam ettirecek? Bu durum, abonelik fiyatlarını etkileyebilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.