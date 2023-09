Netflix, Devil May Cry için anime uyarlamasını duyurdu

Dünyanın en büyük dijital akış servisi Netflix, Devil May Cry oyun serisinden uyarlanan yeni bir anime dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şirket, Capcom ile iş birliği yapacaklarını ve yapımın yönetmenliğini Adi Shankar'ın üstleneceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük dijital akış servisi Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda son dönemlerde anime uyarlamalarını artıran platform, bu yapımlar arasına Devil May Cry'ı da ekliyor. İşte ayrıntılar…

Netflix, animasyon yapımlarının bahsedildiği Drop 01 isimli bir etkinlik gerçekleştirdi ve burada önemli açıklamalar yaptı. Yeni sezonlar ve yepyeni yapımlar ile ilgili olan söz konusu bu açıklamalar, anime severlerin oldukça dikkatini çekti.

Netflix, aksiyon-macera türündeki dünyaca ünlü oyun serisi Devil May Cry'ı temel alan yeni bir anime dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şirket, bunun için oyun serisinin geliştiricisi olan Capcom ile iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Bilmeyenler için Devil May Cry oyun serisi, ana karakter Dante'nin şeytani varlıklar ile savaşlarını ve yaşanan paranormal olayları çözmeye çalıştığı sırada yaşadıklarını anlatan bir hikaye üzerine kurulu. Hızlı tempolu oyun mekanikleri ile bilinen seri, 2001 yılında piyasaya sürülen ilk yapım ile başlamış oldu.

Aktarılan bilgilere göre animenin yönetmeni ve sorumlusu, daha önce yine Netflix tarafından uyarlanan Castlevania animesinde rol alan Adi Shankar olacak. Animasyonun yapımcılığını ise Studio Mir üstlenecek. Netflix, Devil May Cry animesi için herhangi bir tarih paylaşmadı. Söz konusu yapım, şimdilik "çok yakında" etiketine sahip.

Adi Shankar, Devil May Cry animesi ile ilgili verdiği demeçte bu yapımın yönetmeni olarak seçildiği için onur duyduğunu söyledi ve çıtayı aşacaklarına yani beklentilerin üstüne çıkacaklarına dair bir söz verdi. İlgili açıklama şu şekilde;

Netflix ve Capcom'un beni Devil May Cry serisine liderlik etme konusunda görevlendirmesinden onur duyuyorum . [Yazar] Alex Larsen ve ben bu karakterleri seviyoruz, biz fandomun bir parçasıyız ve kendimiz için belirlediğimiz olağanüstü yüksek çıtayı aşmaya söz veriyoruz.

Öte yandan Devil May Cry, Netflix'in anime uyarlaması için Capcom arasında yaptığı son ortak proje değil. İki şirket, daha önce Resident Evil dizisi ve Mega Man filmi için bir araya geldi. Horizon Zero Down, Assassin's Creed ve BioShock gibi projelerin de geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor.

Netflix, Capcom'a ait yapımlar bir yana Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunların animesini de seyirciye sundu. Görünen o ki şirket, bu alana daha fazla yatırım yapmak istiyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix'in Devil May Cry anime uyarlamasından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.