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Netflix alternatifi ücretsiz platformlar!

Shiftdelete - Teknoloji
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Netflix alternatifi ücretsiz platformlar!

Dijital içerik platformlarına para ödemek istemeyen kişiler için Netflix alternatifi olabilecek ücretsiz siteleri paylaşıyoruz.

Dijital akış platformlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Dünya genelinde ise yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Tabii bazıları ücretsiz olduğu gibi oldukça yüksek meblağ talep edenler de bulunuyor. Bu yazımızda ise Netflix alternatifi olabilecek ücretsiz siteleri ve platformları paylaşıyoruz.

En iyi Netflix alternatifi 13 ücretsiz platform!

Ülkemizde ve dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Bunun nedeni ise internetin hayatımızda yeni bir kapı aralamış olması. Yalnızca film ve dizi değil, futbol ve basketbol maçları dahil birçok şey dijital platformlara taşınmış durumda.

Dijital akış platformu dediğimizde ise akla ilk olarak dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix geliyor. Fakat bu şirket rakipsiz değil. Öyle ki piyasaya yeni çıkanların yanı sıra 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime Video ve 1.5 yılda rekor büyüme ile abone sayısını 90 milyondan 130 milyona çıkaran Disney+ gibi birkaç dişli rakibi var.

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

Fakat herkes dijital akış platformlarına para vermek istemiyor. ya da zaten 2-3 farklı aboneliği olduğu için yenisine ayıracak bütçesi olmayabiliyor. Bu nedenle ücretsiz alternatifleri olduğunu bilmek sevindirici olacaktır.

Sizin için Netflix ve Disney+ gibi çok izlenen platformlara alternatif olabilecek, fakat daha da önemlisi yasal olan bazı siteleri ve platformları bir araya getirdik. Her ne kadar yapıları itibariyle birebir karşılığı olmasa da bol sayıda içerik olduğunu söyleyebiliriz. İşte Netflix alternatifi ücretsiz siteler ve platformlar:

Crackle

TubiTV

Popcornflix

Vudu

Pluto TV

Peacock

Kanopy

Hoopla

IMDb TV

Internet Archive

The Roku Channel

Yidio

SnagFilms

Not: Yukarıdaki platformların bazılarına erişebilmek için cihazınızdan bölge değişmeniz gerekebilir. Ayrıca bazıları da ücretsiz yapımların izlenebilmesi için uygulamasının indirilmesini istiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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