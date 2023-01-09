Netflix açıkladı! Reklam destekli paket beklentileri karşıladı mı?

Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından biri konumundaki Netflix, bir süredir reklamlı üyelik paketiyle gündemde. Kasım ayında ABD başta olmak üzere çeşitli pazarlarda kullanıma sunulan yeni paket, geçen haftalarda Wall Street Journal tarafından yayınlanan rapora göre düşük talep gördü ve platformu hayal kırıklığına uğrattı. Hatta analistler, gelir kaybı nedeniyle ilgili paketin kaldırılacağını iddia etti. Kısa bir süre önce konuyla ilgili birinci ağızdan açıklama geldi. Peki Netflix'in reklamlı üyelik paketi beklentileri karşıladı mı?

Netflix'in reklamlı üyelik paketi beklentileri karşıladı mı?

Netflix'in reklam işinden sorumlu yöneticilerinden Jeremi Gorman, 5 ila 8 Ocak tarihlerinde düzenlenen CES 2023 fuarı kapsamında açıklamalarda bulundu. Kasım ayında 12 ülkede kullanıma sunulan ve çok yakında Türkiye'ye de gelmesi planlanan uygun fiyatlı paketin bugüne dek gösterdiği performansla ilgili konuşan Gorman, yaşanan zorluklara rağmen paketten memnun olduklarını söyledi.

Yukarıda da belirtildiği üzere önceki raporlar, reklamlı üyeliğin tam anlamıyla beklentileri karşılamadığını gözler önüne serdi. Zira Antenna'nın verilerine göre paket kullanıma sunulduktan sonra ilk dört hafta içerisinde ABD'de yalnızca yüzde 9'luk kitleye ulaşabildi. (Kasım ayı verileri)

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Reklam destekli paket, kasım ayının en az popüler hizmeti olmakla beraber bu dönemde mevcut Netflix üyelerinin yalnızca yüzde 0,1'ini kendisine çekebildi. Bunun yanı sıra şu anda 15 ve 30 saniyelik reklam gösterimleriyle abonelerine hitap eden yeni hizmetin ilerleyen dönemlerde yapımlara özel sponsorluklar alma planı da bulunuyor. Bu sayede platformun yaşadığı gelir kaybının minimum seviyeye indirilmesi bekleniyor.

Reklamlı üyelik fiyatını 6.99 dolar olarak belirleyen şirket, temel planı 9.99 dolara sunuyor. ABD'de temel üyelik planını satın alan kullanıcıların HD çözünürlükte sınırsız film, TV şovuna erişebildiğini belirtmekte fayda var. Ülkemizdeki temel plan ise kullanıcılara 480p çözünürlük sunuyor.

Şirketin websitesinde reklamlı üyelik planı ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Reklamlı Temel, filmlerin ve TV şovlarının keyfini daha düşük bir fiyata çıkarmanın harika bir yoludur. Sınırlı reklam aralarıyla favorilerinizi herhangi bir cihazda izleyebilirsiniz. Bu plan, indirmeye ve sınırlı sayıda filme izin vermez. Bununla birlikte, TV şovları lisans kısıtlamaları nedeniyle kullanılamıyor. Reklamlı Temel üyelik planında bazı yer ve cihaz kısıtlamaları da geçerli.

Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

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