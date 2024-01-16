Türkiye'nin en çok izlenen çevrimiçi yayın platformlarından Netflix, abonelik fiyatları için beklenmedik bir zam kararı aldı. Buna göre Temel Plan için yüzde 20, Özel Plan için de yüzde 10 seviyesinde bir artış yaptığı görüldü. İşte yeni fiyatlar…

Netflix abonelik fiyatı için zam! İşte yeni fiyatlar

Netflix, Türkiye abonelik fiyatı için bir zam yaptı. İşte yeni fiyatlar…

Temel: 119.99 TL

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar şu şekildeydi:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL