Netflix, 2024'ün ilk çeyreğinde 10 milyon yeni abone kazandı

Netflix, dünyanın en popüler dijital akış platformlarından biri olarak biliniyor. Platform kütüphanesinde yüzlerce dizi ve film bulunuyor. Bu da sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Son olarak Netflix, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin merakla beklenen mali raporunu yayımladı. Böylelikle kaç para kazandığı belli oldu. İşte Netflix abone sayısı ve geliri…

Netflix, yaklaşık 10 milyon abone kazandı

Netflix'in son paylaştığı rapora baktığımızda şirketin 2024'ün ilk çeyreğinde 9.33 milyon yeni abone kazandığını görüyoruz. Bu noktada bu rakamın analistlerin tahmininin yaklaşık iki katı olduğunu belirtelim. Yani firma, beklentileri oldukça aştı. Peki gelir tarafında da böyle mi?

Rapora göre Netflix, yılın ilk çeyreğinde 9.33 milyar dolar gelir elde etti. Net kar ise 2.33 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar da tahminlerin üstünde. Şirketin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ciddi bir yükseliş sergilediği belirtiliyor.

Netflix'in altını üstüne getiren dizi, liderliği kaybetmedi!

Netflix, yeni abone olan kişilerin yüzde 40'ının reklamlı planı tercih ettiğini açıkladı. Bu da firma için önemli bir gelir kapısı. Zira hem reklam göstermek isteyen firmalardan ödeme hem de reklamlı dizi ve film izlemek isteyen kullanıcılardan abonelik ücreti alıyor.

Netflix'in önümüzdeki dönemlerde atacağı adımlar, firmanın elde ettiği geliri de etkileyecektir. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.