Neden Sıcak Havada Uyumakta Zorlanıyoruz? İşte Sıcakta Uyumanın Zararları!

Sıcak yaz günlerinin dezavantajı sıcak yaz geceleridir. Sıcaklık geceleri 20 santigrat derecenin altına düşmediğinde huzursuz oluyoruz. Saatlerde yatağımızda dönüp duruyoruz, uykuya dalmakta zorlanıyoruz ve ertesi gün kendimizi sersemlemiş hissediyoruz. Bunlar size tanıdık geliyor mu?

Bu, esas olarak uyku ve vücudun sıcaklık düzenlemesinin ne kadar yakından bağlantılı olduğu ile ilgilidir. Normalde 37 santigrat derece civarında olan iç sıcaklığımız geceleri doğal olarak biraz düşerek uykuya dalmamızı sağlar. Vücudun çekirdeğinden yaklaşık 1 derecelik ısı, bu ısının dağılmasına izin vermek için geniş yüzey alanlarına ve özel kan damarlarına sahip olan ellere ve ayaklara yeniden dağılır. Yani, ortam sıcaklığı işleri karıştırmazsa. Yetişkinler için ideal yatak odası sıcaklığı, kişiye bağlı olarak 15 ila 19 santigrat derece arasındadır ve bu sağlanmadıysa vücudun kendi sıcaklığını düzenlemek içi daha fazla çalışması gerekir. Sıcak bir günün ardından oda sıcaklığı yeterince düşmezse, vücut ısımızı düzenleme yeteneğimiz bozulur. O zaman sadece uykuya dalmakta güçlük çekmez, aynı zamanda sıcak hava da uyku aşamalarımızı kesintiye uğratabilir.

Beynimiz ortalama 90 dakika boyunca uykunun dört aşamasından (uyanık, hafif, derin ve hızlı göz hareketi (REM) uyku) geçer ve bu döngü her gece dört ila altı kez tekrarlanır.

Özellikle derin uyku çok önemlidir. Bu aşamada, beyin anıları oluşturmak ve pekiştirmek için bu zamanı kullandığı için nefes alma ve beyin aktivitesi yavaşlar. Aynı zamanda bizi tazelenmiş hissettiren bu uyku aşamasıdır. Ne yazık ki, özellikle sıcaklığa duyarlıdır. Bu nedenle vücut ısısını düzenleme yeteneğimiz çok sıcak olduğu için bozulduğunda, bu derin uyku evresine girmememize neden oluyor. Eğer derin uyku eksikse, o zaman sadece dinlenmeden mahrum kalıyoruz.

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