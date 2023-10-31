Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyesi personellerine Bulut Kent Bilgi Sistemi eğitimi verildi. Eğitimde, kent hayatındaki tüm verilerin dijital olarak depo edilmesini sağlayan Bulut Kent Bilgi Sistemi'ne ilişkin bilgiler aktarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyesi personellerine Bulut Kent Bilgi Sistemi eğitimi verildi.

Nazilli Belediyesi personellerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve altyapıdan üst yapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm verilerin dijital olarak depo edilmesini sağlayan Bulut Kent Bilgi Sistemi'ne ilişkin eğitim aldı.

Osman Türkmenoğlu tarafından verilen seminerde vatandaşların yaşadıkları şehrin yapısını oluşturan adres, park bahçe, çevre gibi bileşenlere detaylı erişimlerini sağlayan dinamik ve interaktif bir uygulama üzerinden nasıl ulaşabilecekleri anlatıldı.

Nazilli Belediyesi olarak teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "1390 belediye için oluşturulan kent bilgi sistemi ve kent rehberine ilişkin detaylı eğitim veren hocamıza teşekkür ediyorum. Bu tür uygulamalar vatandaşımızın belediye hizmetlerinden en hızlı ve en etkin şekilde faydalanmasına imkan sağlamaktadır" dedi. - AYDIN