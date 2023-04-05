NATO'nun yeni üyesi belli oldu: Rusya'dan ilk açıklama!

Rusya'nın bir kez daha Ukrayna topraklarına askeri operasyon adı altına girerek işgal etmeye başlamasının ardından Doğu Avrupa ülkelerindeki gerginlik arttı. Bunun üstüne İsveç ve Finlandiya resmi olarak NATO üyesi olmak için başvurdu. Fakat Türkiye her iki ülkenin girişini de engelleyerek bir süredir bekletiyordu. Fakat bugün itibariyle NATO'nun 31. üyesi Finlandiya oldu. İşte detaylar…

Finlandiya, NATO üyesi oldu: Rusya sessiz kalmadı!

İsveç ve Finlandiya tarafından yapılan NATO üyelik çağrısı belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye tarafından onaylanmadığı için bekletiliyordu. Zira Türkiye, her iki ülkenin de Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve uzantılarıyla işbirliğini kesmesini istiyordu.

Nitekim Finlandiya da NATO üyesi olabilmek için yapabileceği başka bir şey olmadığını kabul ederek bu konuda net adımlar atmayı tercih etti. Öte yandan İsveç, görünürde aynı şeyleri yaptığını söylese de PKK uzantılarını örgüt ile eşdeğer tutmadığını söyleyerek bu grupların Stokholm'de Türkiye aleyhine mitingler yapmasına izin verdi.

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Hatta tüm müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını da fikir özgürlüğü olarak nitelendirdi. Bu nedenle İsveç'in NATO üyeliği -Türkiye tarafından sert bir dille- reddedildi. Tabii Türkiye'nin onaylaması halinde şu anda İsveç de girebilir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Sayın Erdoğan ile irtibat halindeyiz. Atılacak adımlar üzerinde de görüştük. Birkaç hafta önce de Ankara'daydım. Finlandiya'nın sürecini burada tamamlıyoruz. Ama üçlü mekanizmayı tekrar harekete geçirmek istiyoruz.

Madrid'de imzalamamıştık biliyorsunuz. Ankara'daki toplantılarımda da dile getirdim İsveç de aslında Finlandiya gibi verdikleri taahütleri yerine getirdiler. Hiçbir şeyin engel olmaması gerekir dedim. Bu şu anda ittifakımızın bir numaralı önceliği.

Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Umarız üye sayısı kısa sürede 32'ye çıkacak. Türkiye dahil ittifak üyeleri kısa sürede Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet etti. Şu ana kadar NATO'nun modern tarihine baktığımızda en önemli katılımlardan birisi oldu.

Bugün Finlandiya'nın üye olduğunu görüyoruz umarız İsveç de en kısa zamanda üye olacak Rusya'ya saldırganlığın işe yaramadığını gösterdik. Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de şunları söyledi:

"Finlandiyalılar artık kendilerini daha güvende hissedecekler. Bizim için en önemli olan şey bu. Tüm sürece baktığınızda aslında çok zor olmadı. Güven içerisinde olduk ve çok açık bir şekilde tam da vaktinde üye olduk. Tabii ki rahatladık, tabii ki üzerimizden yük kalktı. Güvenlik ve istikrar için oldukça önemli. İsveç konusunda Sayın Erdoğan ile de görüştüm, Sayın Genel Sekreter de görüştü. Ben gelecek konusunda olumlu bakıyorum"

Rusya'dan açık tehdit!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu şunları söyledi:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da şunları dile getirdi:

"Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko şunları söyledi:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde ve askeri kapasitesini artıracak."