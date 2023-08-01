NASA, Voyager 2 Uzay Aracıyla Bağlantı Kurmak İçin Devasa Çanak Anteni Kullanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzay aracından sinyal alabilmek için Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanıyor. Uzay aracının yerini tespit etmek için çaba sarf eden NASA, Voyager 2'ye yoğun sinyal göndermeyi planlıyor.