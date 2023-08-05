NASA, Voyager 2 ile iletişimi yeniden sağladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yanlış komutlar sebebiyle iletişimi kesilen Voyager 2 ile iletişimi yeniden kurduğunu duyurdu. Voyager 2, Dünya'dan 19.9 milyar kilometre uzakta bulunuyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gönderilen yanlış komut sebebiyle iletişimi kesilen Voyager 2 ile iletişimi sağladı.

NASA, yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı ve Dünya'dan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 ile iletişimi yeniden kurduğunu duyurdu. 21 Temmuz'da Voyager'a gönderilen bir dizi yanlış komutlar, uzay aracının antenlerini dünyadan uzaklaştırmış ve bunun sonucunda iletişim kesilmişti.

1977 yılında Voyager 1 ve 2 uzaya fırlatıldı. İki uzay aracı 1979 yılında Jupiter'e, 1980-81'de Satürn'e, 1976'da Uranüs'e ve 1989'da Neptün'e en yakın mesafeden yaklaştı. Voyager 1'in, 1998'te insan yapımı bir objenin uzayda gidilen en uzak noktayı geçtiği vurguladı.