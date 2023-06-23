NASA ve USDA, tarım ve yer bilimleri araştırmaları için işbirliği anlaşması imzaladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) arasında yapılan anlaşma ile tarım ve yer bilimleri araştırmalarının ilerletilmesi, teknoloji ve tarımsal yönetim, tarımsal karar alma süreçlerinde bilimsel veri ve modellerin uygulanması konularında işbirliği güçlendirilecek. Ayrıca, NASA'nın Artemis programını destekleyen faaliyetler de dahil olmak üzere, Dünya ve uzay odaklı hedeflere ulaşmak için mahsul performansını iyileştirmeye yönelik fırsatlar keşfedilecek.

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Çarşamba günü iki kurum arasındaki işbirliğini artırmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki kurum, tarım ve yer bilimleri araştırmalarının ilerletilmesi, teknoloji ve tarımsal yönetim, tarımsal karar alma süreçlerinde bilimsel veri ve modellerin uygulanması konularında işbirliğini güçlendirecek.

Kurumlar, NASA'nın Artemis programını destekleyen faaliyetler de dahil olmak üzere, Dünya ve uzay odaklı hedeflere ulaşmak için mahsul performansını iyileştirmeye yönelik fırsatları keşfetmeyi amaçladıklarını bildirdi. Artemis programı, Ay'a ilk kadın ile ilk siyahi kişinin indirilmesini ve Mars'ın insanlı keşfine hazırlık için uzun vadeli Ay keşfi yapılmasını içeriyor.

Bakanlığa göre iki taraf arasındaki uzay araştırmaları işbirliği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yanı sıra Amerikan tarımını ve küresel tarımı geliştirmeye, çevreyi korumaya ve insan sağlığını iyileştirmeye yönelik yeni yollar bulunmasını sağlayan diğer uzay ve yer platformlarında yapılacak bitki araştırmalarını da içeriyor.