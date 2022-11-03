NASA ve SpaceX, 10 kentilyon dolarlık asteroit için anlaştı

Tüm dünya ekonomisinden bile değerli olan asteroit, bir süredir Nasa'nın hedefine girmiş durumda. Yaz aylarında araştırma görevini erteleyen uzay ajansı, 16 Psyche isimli asteroide varmak için yeni yol haritasını oluşturmuş durumda. İşte 10 kentilyon dolarlık asteroidi keşfetme misyonu.

16 Psyche nedir ve NASA için neden çok önemli?

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen 16 Psyche, uzay boşluğunun en önemli parçalarından biri olabilir. Tüm asteroit kuşağının kütlesinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan kaya parçası, tahminen 10 kentilyon dolar değerinde metal, demir, nikel ve altın barındırıyor.

Asteroit her ne kadar değerli olduğu için merak konusu haline gelse de, NASA araştırma görevini buna bağlamıyor. ABD'li uzay ajansı metallerin maddi değeriyle değil, gezegensel kökenleriyle ilgilendiğini ifade etti.

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NASA ve SpaceX arasındaki yeni ortaklık ise 16 Psyhce'ye ulaşmayı ele alıyor. NASA, 10 Ekim 2023'te SpaceX Falcon Heavy roketi ile fırlatılması planlanan uzay aracının, Psyche'ye varmasını ve yüzeyinden örnekler toplamasını hedefliyor.

Yine de oldukça değerli Psyche'ye varış tarihi daha önceki planlara göre gecikecek. Mars'ın yer çekiminden sapan asteroit, üç yıllık bir gecikmeye yol açacak. Bu, NASA'nın 2026 yerine 2029 gibi bir tarihte 16 Psyche'ye ulaşması anlamına geliyor.

NASA uzay aracı, asteroidin yörüngesinde dönecek ve multispektral görüntüleyici kullanacak. Bu görüntüleyicide yer alan gama ışını, nötron spektrometreleri ve manyetometre gibi bir dizi ekipmanla araştırma başlayacak.

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