NASA ve DARPA, Mars için anlaştı! 2027'de geliyor

NASA ve DARPA, Mars için nükleer termal roket motoru üretecek. Motor, Mars'a gerçekleştirilecek insanlı uçuşlarda kullanılacak.

Nasa, Mars'a yönelik uçuş planlarını uygulamaya başlıyor. ABD'li uzay ajansı, Mars'a gerçekleştirilecek insanlı görevlerde kullanmak amacıyla nükleer termal roket motorunu test ediyor. Motoru üretmek için Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ile iş birliğine giden Nasa, testleri 2027'de tamamlamayı planlıyor.

Nasa ve DARPA, nükleer termal roket motoru üretecek

Nasa, DRACO programı kapsamında Mars'a gerçekleştirilecek uçuşlarında kullanılacak roket motorunu geliştirmeye başladı. Nasa'nın Uzay Teknolojisi Müdürlüğü, DARPA'nın deneysel bir uzay aracıyla entegre edilecek motorun teknik gelişimine öncülük edecek.

Nükleer termal tahrik (NTP), uzay aracının daha hızlı hareket etmesine olanak sağlayarak, uzun bir görev için gereken malzeme miktarını azaltabilir. Ayrıca daha fazla ekipman için alan ve iletişim için ekstra güç sağlayabilir.

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Nükleer termal teknolojisi ilk olarak 1940'larda ve 1950'lerde kullanılıyordu, ancak 1972'de bütçe kesintileri nedeniyle rafa kaldırıldı. NASA ve DARPA'nın ortak gelişmiş nükleer termal tahrik teknolojisinin 2027'de açıklanması bekleniyor.

NASA uzun süredir Mars yüzeyinde araştırmalarına devam ediyor. Bu süreçte Perseverance, Curiosity, Ingenuity ve InSight gibi araçlarla hem havadan hem de yerden kızıl gezegen hakkında bilgiler toplanıyor. Fakat ajans, Mars'a geçirdiği dört yılın ardından InSight görevinin sona erdiğini resmen duyurdu.

Buna ek olarak NASA, ilk kez küçük bir modüler nükleer tasarımı onayladı. Standart bir reaktörün yaklaşık üçte biri büyüklüğünde olacak yeni modüler reaktörün her bir modülü yaklaşık 50 megavat güç üretme kapasitesine sahip.

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