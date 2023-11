NASA, Uzayseverlere Yeni Bir Platform Sunuyor: NASA+

Nasa, uzay sevdalılarını sevindirecek bir haberle karşımıza çıktı. ABD uzay ajansı, yakın zamanda tanıttığı kanalı NASA+, geçtiğimiz gün yayın hayatına başladı. Bununla birlikte ajans, sunduğu içerik ve yeni görünümüyle uzayseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

NASA+ platformu reklam içermeyecek!

Uzay Ajansı Nasa, uzaya ilgi duyanların ilgisini çekecek bir haberle gündeme geldi. Ajans, 8 Kasım Çarşamba günü bir video akış kanalı başlattı. "NASA+ " olarak adlandırılan yeni platform, dünya çapında orijinal gösteriler ve canlı içerikler sunuyor.

Our new streaming service just launched: NASA+?? No cost. No ads. No subscriptions. Just space. Experience the universe at your fingertips! https://t.co/vy5jbQ0p9y pic.twitter.com/NsrcH5QI93 — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 8, 2023

Bu platform tam olarak Nasa'nın görevlerini, fırlatmalarını, araştırmalarını ve ajansın üzerinde çalıştığı hemen her şeyi yayınlayacak. NASA Genel Merkezi İletişim Ofisi Yönetici Yardımcısı Marc Etkind bir açıklama yaptı. Açıklamasında NASA+'ın sloganına atıfta bulundu ve "Uzayı parmaklarınızın ucuna getiriyoruz." dedi.

Ayrıca NASA+'ın tamamen ücretsiz olacağını da belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte platformda herhangi bir reklam da yer almayacak. Platformda birçok içerik olacak. Bunlar arasında canlı yayınlar, görev bilgileri ve sahne arkası videolar da olacak.

Yakın zamanda NASA TV'de James Webb Uzay Teleskobu'dan gelen ilk görüntüler, Artemis Ay görevi ve SpaceX Starship fırlatışı gibi tarihi anlar yer aldı. Bu gibi yayınların artık NASA+'ta da olması muhtemel. Aynı zamanda NASA'nın Emmy Ödüllü orijinal belgesellerin yanı sıra önümüzdeki aylarda yeni dizilerin de platformda yer alması beklentiler arasında.

Peki, siz NASA+ platformu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!