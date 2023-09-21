NASA, Uzayda Topladığı İlk Asteroid Örneklerini Getiriyor

Son yıllarda gerçekleştirilen uzay çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Bugün ortaya çıkan haberler ise uzay meraklılarının ilgisini çekecek düzeyde. Uzay ajansı Nasa, uzayda topladığı ilk asteroid örneklerinin hafta sonuna kadar Dünya'ya geleceğini açıkladı. İşte detaylar!

OSIRIS-REx uzay aracı ilk asteroit örneklerini getiriyor!

Uzay çalışmalarının gittikçe arttığı bugünlerde Nasa, önemli bir adım daha gerçekleştiriyor. Uzay ajansının bir asteroidin yüzeyinden örnek toplama görevine sahip olan OSIRIS-REx aracı, topladığı örnekleri Dünya'ya getirmeye hazırlanıyor.

Bennu asteroidinden toplanan bu örnekler ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle her geçen gün yeni bir keşfin ortaya çıkması herkesi heyecanlandırıyor. OSIRIS-REx aracının Dünya'ya dönmesi ayrıca canlı bir yayınla aktarılacak.

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8 Eylül 2016'da fırlatılan OSIRIS-REx aracı iki sene arayla 20 Ekim 2020'de Bennu asteroidinin yüzeyinden numune almayı başardı. O tarihten itibaren ise kapsülün Dünya'ya dönüş yolculuğu devam ediyor. Aracın 24 Eylül 2023'te 17.00'da ABD Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Alanı'na inmesi bekleniyor.

Nasa, bu inişin gerçekleşmesi için uzay aracı operatörlerinin OSIRIS-REx'in gezegenin atmosferine belirli bir açı ve hızda girmiş olduğundan emin olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca ajansın açıklamasına göre bu görev gezegenlerin nasıl oluştuğu ve yaşamın nasıl başladığını araştırmaya yardımcı olacak.

Uzmanlar ise asteroidin dışının aslında gevşek şekilde birbirine tutturulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra "plastik top havuzuna adım atmış gibi" hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu da ekledi. Ancak asteroidle ilgili net bilgiler asteroidin incelenmesi sonrasında gelecek.

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