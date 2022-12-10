NASA, uzayda bir gece konaklamanın bedelini açıkladı

NASA, uzayda bir gece konaklama için maliyet açıkladı! Uzay dairesi, turist olmak isteyenler için iki seçenek sundu işte detaylar...

Nasa, geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenledi. Bu toplantı sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun artık işletmeye açıldığı açıklandı. Uluslarası Havacılık ve Uzay Dairesi( Nasa ), ek olarak uzayda bir gece konaklama için maliyetinin ne kadar olduğunu da belirtti. Peki Nasa, uzayda bir gece kalmanın maliyetini ne kadar olarak açıkladı? Haberin detaylarına hep birlikte hep göz atalım.

Nasa, uzayda bir gece konaklama için iki seçenek sundu

Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kazanç elde etmek için işletmeye açıldığını duyurdu. Uzay İstasyonu, işletmeye açılmadan önce sadece ticari kuruluşlar tarafından araştırma yapmak amacıyla kullanılıyordu. Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi, ek olarak üretim ve ticari amaçlı üretimin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Nasa, üretim dışında uzayda bir gece konaklama için iki seçenek sundu. İçerisinde yaşam desteği ve lavabo erişimini içinde barındıran hizmet için 11.250 dolar belirlendi. İçerisinde yiyecek, tıbbi malzeme ve mürettebat malzemelerinin olduğu diğer konaklama seçeneği için ise 22.500 dolar maliyet açıkladı.

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Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi, uzay için en uygun kargo seçeneğini kilogram başına 3.000 dolar olarak belirledi. Tabii ki bu sadece herhangi bir şeyi götürmek için gerekli olacak kargo ücreti oldu. Kargonun geri dönmesi durumunda durumunda kilogram başına 6.000 dolar iade ücreti belirlendi.

Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'na her yıl iki kişiyle sınırlı konaklama için turist götürebileceğini söyledi. Bu turistler Ticari Mürettebat Programı kapsamında geliştirilen bir Amerikan uzay fırlatma aracıyla taşınacak. NASA'nın sunduğu bu seçenekler, bir tur şirketinin müşterileri için hazırladığı paketlere benzetildi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? NASA'nın sunduğu seçeneklerden biriyle uzayda konaklamak gitmek ister miydiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.