NASA, Uzaya Yeni Görüntüleme Spektrometresi Gönderecek

NASA, en son teknolojiyle ürettiği görüntüleme spektrometresinin yakında uzaya gönderileceğini duyurdu. Cihaz, uzaydan sera gazları metan ve karbondioksiti ölçecek.

LOS ANGELES, 16 Eylül (Xinhua) -- NASA, en son teknolojiyle ürettiği görüntüleme spektrometresinin yakında uzaya gönderileceğini duyurdu.

NASA tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada cihazın, uzaydan sera gazları metan ve karbondioksiti ölçeceği belirtildi.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Tahrik Laboratuvarı tarafından tasarlanıp üretilen bilimsel cihaz, kar amacı gütmeyen Carbon Mapper kuruluşunun, sera gazı noktasal kaynak emisyonları hakkında veri toplamaya yönelik çalışmaları kapsamında kullanılacak.

NASA'nın uzay girişim ve görevleri için geliştirilen teknolojiler yardımıyla hazırlanan spektrometre, küresel metan ve karbondioksit emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumlu olan az miktardaki münferit kaynaklar olan "süper yayıcılar" hakkında hedefli veri sağlayacak.

Spektrometre, bu haftanın başlarında San Francisco'daki Planet Labs PBC'deki bir temiz odaya teslim edildi.

Önümüzdeki bir kaç ay içinde bir Tanager uydusuna entegre edilecek cihazın 2024'ün başlarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.