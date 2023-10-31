NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun atmosfere düşme tehlikesinden endişeli

Uzay ajansı Nasa, göründüğünden daha da zorlu olan bir görev üzerinde çalışıyor. Ajansa bağlı Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli (ASAP), düzenlenen bir toplantıda korkutan bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Nasa, istasyonun atmosfere kontrolsüz bir giriş yapması durumunda insanların üzerine düşme tehlikesi olayından korktuklarını belirtti.

Uzay römorkörü yöntemi için 1 milyar dolara ihtiyaç olabilir!

Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) güvenli bir şekilde kullanımdan kaldırma konusuyla karşı karşıya. ISS başlangıçta 15 yıllık bir ömür için tasarlandı. Ancak istasyon tüm beklentileri aşarak 24 yıldır yörüngede yer alıyor.

Uzay ajansı ise istasyonun artık Dünya için bir tehlike oluşturacağını ve kontrolsüzce yörüngeden sapacağını düşünüyor. Bunun için de bir çok önlem alma konusunda kararlı. Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli (ASAP), yakın zamanda yayınladığı bildiride bir vurgu yaptı.

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Bu vurguda ise ISS'nin yeryüzündeki insan hayatını tehlikeye atmayacak şekilde yörüngeden çıkarılmasının önemine yer verdi. NASA ise bunu başarmak için birçok yöntem araştırıyor. Bunlardan biri de "uzay römorkörü" oluyor.

Uzay römorkörü yöntemini uygulamanın da bazı zorlukları var. Doğru ve güvenli bir yöntem olmasının yanı sıra oldukça da maliyetli bir yol. Bundan dolayı da uzay römorkörü yöntemi için NASA'nın uzay bütçesinin dışında ek bir fon olması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın planı, ISS'yi atmosfere yönlendirmek için uzay römorkörünü kullanmak. Burada istasyon, yeniden giriş sırasında yanacak ve Point Nemo olarak bilinen okyanusun uzak bir bölgesine düşecek. Uzay ajansı bu yöntemi yapmak için 180 milyon dolar ayırdı. Ancak söz konusu planın toplam maliyeti 1 milyar dolara çıkabilir.

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