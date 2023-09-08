NASA, Psyche uzay aracını fırlatmayı planlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir gezegenin yapı taşı olabilecek metal zengini bir asteroidi keşfetmek üzere tasarlanan Psyche uzay aracını 5 Ekim'de fırlatmayı planlıyor.

LOS ANGELES, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), bir gezegenin yapı taşı olabilecek metal zengini bir asteroidi keşfetmek üzere tasarlanan Psyche uzay aracını 5 Ekim'de fırlatmayı planlıyor.

Nasa'ya göre ismini asteroitten alan Psyche uzay aracı, SpaceX Falcon Heavy roketinin üzerinde 5 Ekim'de Washington D.C saatiyle 10.38'de ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde bulunan NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

Teknisyenler iki hafta içinde uzay aracının, roketin tepesindeki koni şeklindeki yük kaportasında kapsülleme işlemine başlayacak. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na (JPL) göre, uzay aracı daha sonra son hazırlıklar için fırlatma alanına taşınacak.

Uzay aracı, Dünya'nın yerçekiminden kurtulduktan sonra, asteroid Psyche'ye altı yıl sürecek yolculuğunu tamamlamak için güneş enerjili itici güç kullanacak.

JPL'ye göre, en geniş yeri yaklaşık 279 kilometre olan asteroit Psyche, erken dönem bir gezegenin yapı taşı olan gezegenimsi bir çekirdeğin parçası olabilecek, metal açısından zengin bir cismi keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

JPL'den yapılan açıklamaya göre, uzay aracı Mars ve Jüpiter arasında bulunan ana asteroit kuşağındaki Psyche'ye ulaştığında, asteroidin yörüngesinde yaklaşık 26 ay kalacak ve bilim insanlarına asteroidin tarihi ve neden oluştuğu hakkında daha fazla bilgi verecek görüntü ve diğer verileri toplayacak.