NASA, Psyche Misyonu ile Derin Uzay Ağını Test Edecek

NASA, metal yüzeye sahip olan asteroiti incelemek üzere Psyche Misyonu'nu başlattı. Ancak NASA, yapılması gerekli olan bazı testler geciktiği için fırlatma tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Öncelikle uzay aracının, Derin Uzay Ağı projesinin iletişim sisteminin testlerini geçmesi gerekiyor. İşte detaylar…

Nasa, metal yüzeye sahip olan asteroiti incelemek üzere Psyche Misyonu'nu başlattı. Ancak Nasa, yapılması gerekli olan bazı testler geciktiği için fırlatma tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Öncelikle uzay aracının, Derin Uzay Ağı projesinin iletişim sisteminin testlerini geçmesi gerekiyor. İşte detaylar…

Psyche uzay aracı, Derin Uzay Optik iletişim testlerini gerçekleştirecek!

Aslında bu test uzay çalışmaları için büyük bir önem arz ediyor. Derin Uzay Optik Optik İletişimi (DSOC) deneyi sadece bu misyona değil Nasa'nın diğer görevlerine de ışık tutacak. DSOC deneyi, Mars görevleri gibi derin uzay görevlerinden daha fazla bilgi iletimine yardımcı olabilecek lazer tabanlı bir iletişim sistemini test ediyor.

Nasa öncelikle uzaktaki uzay aracıyla, iletişim kurmak için Derin Uzay Ağı ismiyle bir sistem kuracak. Uzaydan gönderilen sinyaleri tespit etmek için Kaliforniya, İspanya ve Avustralya'ya büyük iletişim çanakları kuracak. Bu üç bölge dünya çapında aralıklıdır. Bu sayede Dünya hangi yöne bakarsa baksın, bunlardan en az birinin bir sinyal tespit etmesi her zaman mümkün olacak.

Asteroit yolcusu kalmasın: Nasa'nın Psyche uzay aracı yola çıkacak!

Sinyaller katı bir sınır olan ışık hızında hareket eder. Bu yüzden iletişimi daha hızlı hale getirmek mümkün değildir. Dünya ile Mars arasındaki 20 dakikaya kadar olan iletişim gecikmesi yaşanabiliyor. Ne yazık ki bilim adamları bu durumu öngöremiyor. Ancak teknoloji yakında buna da bir çözüm bulacaktır. Ancak şimdilik bilim adamları ellerindeki mevcut seçenekleri değerlendiriyor. Mevcut ağı iyileştirmenin diğer bir yolu ise bant genişliğini artırmaktır.

Uzaya uçan misyonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca bunların taşıdıkları araçlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla iletilmesi gereken toplam veri hacmi de artıyor. Buna uyum sağlamak için iletişimin de güçlendirilmesi gerekiyor. Sinyallerin aynı sürede daha fazla veri iletebilen daha yüksek frekanslarda olması gerekiyor.

Nasa, bu gelişmelerden sonra radyo iletişimi için tasarlanmış olan Dünya üzerindeki mevcut iletişim çanaklarını geliştirecek. Derin Uzay Ağı projesiyle lazer iletişimini de yönetecek bu sistemi güçlendiriyor. Bu sistem radyo iletişimiyle karşılaştırıldığında lazer sistemine göre on kata kadar daha fazla veri taşıyabilir.

Yerdeki ekipmanların iyileştirilmesinin yanı sıra lazer tabanlı iletişim sistemlerinin de uzayda test edilmesi gerekiyor. NASA birkaç yıldır Dünya yörüngesindeki üzerindeki sistemleri geliştirmeye çalışıyor. Şimdi ise bu yeni sistemi gerçek bir görevde yani Psyche misyonuyla test edecek.