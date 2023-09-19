NASA, OSIRIS-REx Uzay Aracının Eve Dönüşünü Canlı Yayınlayacak

Nasa, yine ilklere imza atmaya devam ediyor. Artık OSIRIS-REx uzay aracı için eve dönüş zamanı. Bundan sadece birkaç gün sonra evine geri geliyor. Eli boş değil tabiki. Nasa, asteroitten toplanan kaya örneklerini de beraberinde getiriyor. Bu keşif evrenin geçmişine ışık tutacak. Ayrıca NASA bu son görevin detaylarını meraklı takipçileriyle paylaşacak.

NASA Bennu Astreoti'nden örnek getiren OSIRIS-REx uzay aracının inişini paylaşacak!

Uzay ajansı, 2020 yılında Bennu Asteroiti'nden numuneler topladı. Şimdi artık eve dönüş zamanı. NASA, bu çok önemli örnekleri taşıyan kapsülün eve dönüşünü canlı yayınlayacak. Takvimlerinizi ayarlayın. 24 eylül pazar günü siz de NASA ile birlikte eşsiz bir deneyime katılabilirsiniz.

OSIRIS-REx isimli uzay aracı, Dünya yüzeyinin 63.000 mil yakınına geldiğinde kapsülü serbest bırakacak. Kapsülün sağlam bir şekilde dünyaya inmesi için tüm hazırlıklar tamam. Her şey yolunda giderse kapsül Utah Çölü'ne inecek ve buradan kurtarılacak. NASA'ya göre içerdiği asteroit malzemesi nesiller boyu bilim insanlarına çalışmaları için ışık tutacak. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce güneşin ve gezegenlerin oluştuğu zamana dair ipuçları verecek. Hatta dünyadaki yaşamın nasıl başladığına bile ışık tutabilir.

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Bennu asteroiti Dünya'dan yaklaşık 200 milyon mil uzakta. Kulağa epey uzak geliyor. Hedefine ulaşmak ve evrenin gizemli geçmişine ışık tutmak isteyen OSIRIS-REx, 63.000 mil hızla uzayda yol aldı. Ayrıca NASA uzay aracının Bennu'ya indiği anları paylaştı. Uzay aracı görev yeri olan Bennu Asteroiti'ne ulaştığında uzay hayranlarına unutamayacağı nefes kesici anlar yaşattı. Oldukça net görüntüler, tüm dünyanın dikkatini çekti.

OSIRIS-REx uzay aracının görevi yalnız Bennu Asteroiti ile sınırlı değil. Evet yanlış duymadınız. Kapsülü serbest bıraktıktan sonra uzay aracını bekleyen yeni görevleri var. Daha sonra 2029'da kayanın Dünya'ya geçişi sırasında Apophis Asteroiti'ni incelemek üzere yeniden yönlendirilecek.

Peki evrenin gizemine ışık tutan bu keşfi nasıl izleyebiliriz? OSIRIS-REx uzay aracı şu anda Bennu Asteroiti'nden toplanan örnekleri içeren bir kapsül ile birlikte Dünya'ya doğru hızla ilerliyor. Uzay aracı gezegenimize yaklaştığında kapsülü serbest bırakacak. Son anlarında kapsül bir paraşüt açacak. Utah çölündeki iniş bölgesine doğru düşecek. Yeryüzüne ulaştıktan kısa bir süre sonra, bir kurtarma ekibi onu alıp geçici bir temiz odaya taşıyacak.

NASA'nın canlı yayın takibi gelişmeleri 24 Eylül Pazar günü saat 10: 00'da yayına başlayacak. Tüm gelişmeleri NASA'nın canlı yayın kanallarından takip edebilirsiniz.