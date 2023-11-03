NASA'nın yeni takip uygulaması ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini öğrenin!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini takip etmek artık mümkün! NASA'nın yeni Spot the Station uygulaması ile istasyonun yerini öğrenebilir ve ne zaman tepenizden geçeceğini görebilirsiniz. Ayrıca diğer uydular ve NASA projeleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? 400 kilometre yukarıda ve belki de şu an tam kafanızın üzerinden geçiyor olabilir. NASA tarafından paylaşılan yeni bir uygulama sayesinde artık Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini takip edebilirsiniz. İşte NASA'nın yeni takip uygulaması ile ilgili detaylar…

Uzay istasyonu nerede? NASA'dan yeni Spot the Station uygulaması!

Tekrar hatırlatmak isterim tonlarca ağırlığa sahip Uluslararası Uzay İstasyonu şu anda kafanızın üzerinden geçiyor olabilir. Şaka değil üzerinize düşmesi halinde olacak felaketi düşünmek korkunç. Ama korkmayın fizik yasaları onu orda tutuyor ve insanoğlu aksi bir şey yapmadıkça orda durmaya devam edecek.

250 mil yani 400 kilometre yukarıda dönüp duran uzay istasyonunu doğru anda gökyüzün baktığınızda görebileceğinizi söylesek ne dersiniz? Bunun için bir teleskopa ihtiyaç duyabilirsiniz ancak görmeniz imkansız değil. Fakat bu doğru zamanı nasıl anlayacaksınız? İşte NASA bu ihtiyacınızı gidermek maksadıyla yeni bir uygulama geliştirdi.

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Spot the Station! Yani "İstasyonu Bulun!" olarak Türkçe yazılabilecek olan yeni uygulama sayesinde anlık olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini öğrenebilir tam tepenizden ne zaman geçeceğini görebilirsiniz. Ayrıca otobüs saatine alarm kurmak gibi istasyonun size en yakın noktadan geçeceği ana alarm kurabilirsiniz.

Bunun yanında iOS ve Android platformlarda çalışan uygulama sayesinde diğer uydular ve NASA projeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Özellikle oldukça meşhur olan NASA'nın fırlatış ve kalkış yayınları hakkında anlık olarak bildirim alabilirsiniz. Uygulamayı Android cihazlara indirmek için buraya, iOS cihazlara indirmek içinse buraya tıklayınız.

Peki siz "Spot the Station" uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olun!