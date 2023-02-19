NASA'nın yakaladığı asteroit, sosyal medyada viral oldu

Nasa'daki gökbilimciler tarafından keşfedilen yeni bir asteroit oldukça dikkat çekiyor. ABD'li uzay kurumu, 2011 AG5 olarak bilinen asteroitin, bugüne kadar gözlemlenen en uzun asteroitlerden biri olduğunu duyurdu.

2011 AG5 asteroidi Dünya'ya yaklaştı

İlk olarak 2011'de keşfedilen asteroit, 3 Şubat 2023'te Dünya'ya çok yaklaştı ve gezegenimizin 1,7 milyon km ötesinden geçti. Gökbilimciler ise bu fırsatı değerlendirdi ve Goldstone Solar System Radar'ı kullanarak asteroidi inceledi.

Gözlemler, asteroitin 487 metre uzunluğunda ve 152 fit genişliğinde -kabaca Empire State Binası büyüklüğünde- olduğunu gösterdi. Ayrıca kömür karası görünümlü çukurlu bir yüzeye sahip olduğu ifade edildi.

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3 Şubat'ta Dünya'ya yaklaşmasıyla birlikte NASA'nın Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) için önemli bilgiler sağladı. Buna göre 2011 AG5, her 621 günde bir Güneş'in etrafında dönüyor ve 2040 yılına kadar Dünya'yı tekrar ziyaret etmeyecek.

Ayrıca 2011 yılında keşfedildiğinde Dünya'ya çarpma ihtimali yüzünden endişe kaynağı olmuştu. Son gözlem ise herhangi bir çarpma olasılığını ortadan kaldırdı. CNEOS ekibi tarafından yapılan yeni ölçümler, gelecekteki konumunu daha da netleştirecek.

Asteroit Dünya için bir tehdit oluşturmazken, olağandışı şekli ve boyutu, güneş sisteminin tarihini ve bileşimini inceleyen astronomlar için değerli bilgiler sağlıyor. Bilim insanları, 2011 AG5 gibi asteroitleri inceleyerek Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla şey öğrenebilecek.

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