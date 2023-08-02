NASA'nın Voyager 2 Uzay Aracından Yeni Sinyal Geldi

Nasa, uzaya gönderdiği onlarca araç ile evreni incelemeye devam ediyor. Uzay ajansı geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir haberle gündeme geldi. Nasa, 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 2 uzay aracı komut almayı kesti. Bugünkü haberlerde ise uzay aracından yeni bilgiler yer aldı. İşte detaylar!

Voyager 2 uzay aracından sinyal geldi!

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 2 uzay aracının komut almayı kestiğine dair bir haber yayımladık. Bu haberin ardından ise bir dizi bilgiler ortaya çıktı. Uzay ajansı, iletişimi kaybettiği araçtan tekrar sinyal aldığını duyurdu.

Voyager 2 uzay aracı geçtiğimiz hafta antenin 2 derecelik bir değişim yaşamasıyla birlikte ekiple bağlantı konusunda sorun yaşadı. Bununla birlikte araç, Dünya'dan komut almayı kesti ve Dünya'ya veri iletiminde sorun yaşadı.

İşler rayından çıktı: Uzay aracı komut almayı kesti!

Ajansın Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında NASA'nın dünya genelindeki radyo antenleri topluluğu olarak bilinen "Derin Uzay Ağı" üzerinden aracın hayatta olduğuna yer verdi. Ayrıca Voyager 2'den sinyal geldiğini de ifade etti.

Tüm bunlara rağmen Suzanne Dodd, California'daki uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Açıklamaya göre uzmanlar, Voyager 2 antenini Dünya'ya doğru döndürmek için adım atma hazırlığı yapıyor. Ancak işler beklenildiği gibi gitmediği takdirde ekim ayını beklemek gerekecek.

Hala Dünya ile temas halinde olan Voyager 1 aracı ise şu anda 24 milyar kilometre uzaklıkta yer alıyor. Voyager 2 ise neredeyse 20 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Bu durum göz önüne alındığı zaman sinyalin Dünya'ya ulaşması yaklaşık 18 saat sürecek.

Peki, siz Voyager 2 sinyal durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!