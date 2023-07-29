NASA'nın Voyager 2 Uzay Aracı Komut Alamıyor!

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, anten yönelimindeki bir değişiklik nedeniyle komut alamıyor ve Dünya'ya veri iletme işlevi engelleniyor.

Nasa (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), uzaya gönderdiği Voyager 2 uzay aracı hakkında yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Bugün erken saatlerde yapılan açıklamaya göre Voyager 2, anten yönelimindeki bir değişliği tetiklemesiyle birlikte komut alamıyor. Bu durum ise uzay aracının Dünya'ya veri iletmesini engelliyor. İşte detaylar!

Voyager 2 anteni 2 derecelik bir değişlikle karşı karşıya!

Nasa, 1977 yılında insansız uzay aracı Voyager 2'yi uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl amacı Jüpiter ve Satürn'den bilgi toplamaktı. Bugün erken saatlerde uzay ajansından gelen haberlere göre işler pek de yolunda gitmiyor. Nasa'nın açıklamasına göre bir komut dizisi, uzay aracının anten yöneliminde 2 derecelik bir değişikliği tetikledi.

Açıklamasında Nasa, bu tetiklemenin Voyager uzay aracının komut almasını ve Dünya'ya veri iletmesini engellediğini belirtti. Ajans aksaklığı, sondanın Derin Uzay Ağı (DSN) tarafından işletilen yer antenleriyle iletişim kurma yeteneğini bozduğunu belirtti. Ayrıca aracın Dünya'daki görev ekibinden de komut alamadığını açıkladı.

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Nasa, Voyager 2'nin antenini Dünya'ya dönük tutmak için yönünü her yıl birçok kez sıfırlamaya programladığını belirtiyor. Bu işlem özellikle kaybedilen bağlantıyı yeniden kurmaya ve rutin işlerin devam etmesine yardımcı oluyor. Bir sonraki sıfırlama işlemi ise 79 gün sonra yapılacak.

Söz konusu iletişim eksikliğine rağmen ekip, Voyager 2'nin planlanan yörüngede kalacağına oldukça emin. Bununla birlikte uzay ajansı Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta olan Viyager 1'in normal bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Bu Voyager 2, Dünyadan yaklaşık 19,9 milyar kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ayrıca sürekli olarak yıldızlararası uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Bunun yanı sıra Voyager 1 Dünya'dan en uzak insan yapımı nesne olma özelliğine sahip.

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