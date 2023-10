NASA'nın uzayda en çok vakit geçiren astronotu Frank Rubio deneyimlerini paylaştı

Nasa rekorlara doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya'ya dönen Frank Rubio Nasa'nın uzayda en çok vakit geçiren astronotu oldu. Frank Rubio uzayda 371 gün geçirdi. ve yakın bir zamanda dünyaya geri döndü. Uzayda bir yıldan daha fazla vakit geçiren astronot gezegenine tekrar adapte olmaya çalışıyor. İşte detaylar…

Nasa'nın uzayda en çok vakit geçiren astronotu Frank Rubio deneyimlerini aktardı!

Nasa'nın rekora imza atan astronotu Frank Rubio evinden hatta gezegeninden uzakta geçirdiği 371 gününü uzay meraklıları ile paylaştı. Mikro yer çekimi koşullarında bir yıldan fazla zaman geçiren astronotun ayakları artık yere basıyor. Tabii ki uzay koşullarından eve dönünce bir adaptasyon ve iyileşme süreci geçirdi. Şimdilerde deneyimlerini meraklılarla paylaşıyor.

Bir saat süren soru cevap oturumunda deneyimlerini paylaştı. İlk olarak mürettebatını ve uluslararası uzay istasyonunu anlattı. Ayrıca Frank Rubio, mikro yerçekimi koşullarında yörünge tesisinin etrafında uçmayı da özleyeceğini söyledi.

Nasa, yeni bir uzay rekoruna daha imza attı!

Rubio, "Yüzmek çok eğlenceli, kendinizi küçük bir çocuk gibi hissediyorsunuz. Bu aynı zamanda zor bir çalışma ortamı sağlıyor. Çünkü siz bir şeyler üzerinde çalışmaya çalışırken onları aşağıda tutmak çok zor. farklı bir zorluk. Ama yüzerken kendinizi 10 yaşında bir çocuk gibi hissediyorsunuz." dedi.

Ancak NASA astronotu, Frank Rubio'nun dünyadayken en çok özlediği şey ise bambaşka: Uzay istasyonundan mavi gezegeni seyretmek. Rubio, gezegenimizin 250 mil yukarısındaki özel görüş noktasının sunduğu muhteşem Dünya manzarası olduğunu söyledi.

NASA astronaut Frank Rubio shares what he will miss most about life aboard the space station. #AskNASA pic.twitter.com/us9uemXl0u — International Space Station (@Space_Station) October 13, 2023

En iyi manzarayı görmek için astronotlar genellikle uzay istasyonunun, yedi pencereli bir modül olan Cupola'ya giderler. Bu pencere Dünya'nın ve ötesinin engelsiz manzaralarını sunuyor. Aynı zamanda mürettebat, mavi gezegenin eşsiz manzarasını fotoğraflama imkanı buldu. Örneğin Fransız astronot Thomas Pesquet, ve ISS'deki iki görevinden inanılmaz görüntüler yakaladı.

Rubio'nun uzay görevinin yalnızca altı ay sürmesi gerekiyordu. Ancak onu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) getiren Soyuz uzay aracıyla ilgili bir sorun meydana geldi. Bu da dönüş uçuşunun yeniden planlanmasına yol açtı. Yaşanan bu aksilik onun dünya tarihine geçmesini sağladı. Aynı zamanda bu süre zarfında eşsiz Dünya manzarasının keyfini çıkardı.