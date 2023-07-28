NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in volkanik uydusu Io'ya yaklaşıyor

NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in volkanik uydusu Io'ya doğru yaklaşarak, bu uyduya şimdiye kadarki en yakın mesafeden geçecek. Juno'nun Io'ya yaklaşmasıyla birlikte, erimiş lav ve sülfürlü gazlar püskürten ve uydunun dört bir yanına yayılmış yüzlerce yanardağ hakkında kapsamlı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

LOS ANGELES, 28 Temmuz (Xinhua) -- NASA'nın uzay aracı Juno, Pazar günü Jüpiter'in volkanik uydusu Io'ya doğru yaklaşarak, bu uyduya şimdiye kadarki en yakın mesafeden geçecek.

Juno, Io'ya 13.700 mil (22.000 kilometre) kadar yaklaşacak.

NASA tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, İtalyan yapımı Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) gibi bilimsel cihazlar tarafından toplanan verilerin, erimiş lav ve sülfürlü gazlar püskürten ve uydunun dört bir yanına yayılmış yüzlerce yanardağ hakkında kapsamlı bilgiler sunması bekleniyor.

2011 yılında fırlatılan, kendi etrafında dönen ve güneş enerjisiyle çalışan uzay aracı Juno, 2016 yılından bu yana Jovian sistemini inceliyor. Uzay aracı uzatılmış görevinin üçüncü yılına 31 Temmuz'da başlamış olacak.

Jovian sistemi Jüpiter'i, halkalarını ve uydularını içeriyor.